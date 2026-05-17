Steven Berghuis moet vakantie per direct annuleren

had totaal geen rekening gehouden met het feit dat Ajax de play-offs om Europees voetbal zou moeten spelen. De aanvaller van de Amsterdammers moet zijn zomervakantie spoedig gaan annuleren.

De teleurstelling was na afloop van het gelijkspel van Ajax op bezoek bij sc Heerenveen groot. Bij winst had Ajax zich rechtstreeks geplaatst voor Europees voetbal, maar dat gebeurde niet. Berghuis trekt in gesprek met NU.nl dan ook een pijnlijke conclusie: "We komen op veel vlakken tekort. We verdienden geen rechtstreeks ticket voor Europees voetbal. Wij moeten naar onszelf kijken en NEC en FC Twente feliciteren met een geweldig seizoen. PSV doet zijn sportieve plicht tegen FC Twente en ze laten wederom zien waarom ze kampioen zijn. Dan is het aan ons om het af te maken, en dat doen we niet."

Berghuis is niet van mening dat de Amsterdamse club zich moet schamen voor het eindigen op de vijfde plek in de Eredivisie: "Het woord schamen komt niet uit mijn mond. De spelers en de staf hebben er alles aan gedaan, maar we zijn simpelweg niet goed genoeg."

Vakantie

Dat Ajax de play-offs in moet, heeft meer gevolgen voor Berghuis. Hij kan voorlopig nog niet op zomervakantie met zijn kinderen: "Mijn zomervakantie had ik al veel eerder geboekt, ook vanwege mijn schoolgaande kinderen. Gelukkig wel met een annuleringsverzekering. Ik zal mijn vakantie moeten verzetten. En dat is onze eigen schuld."

Ajax neemt het in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal op tegen FC Groningen, dat op de negende plaats eindigde in de Eredivisie. Bij winst wacht er een finale tegen FC Utrecht of SC Heerenveen.