Live voetbal 12

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

10 mei 2026, 18:43
Youri Regeer Ajax FC Utrecht
Foto: © Imago
10 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een rampzalige middag voor Ajax in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren zondag in de voorlaatste speelronde van het seizoen op eigen veld in extremis van FC Utrecht: 1-2. Ajax is daardoor afgezakt naar plaats vijf in de Eredivisie (55 punten, doelsaldo van +17). Doordat FC Twente gelijktijdig met 4-0 won van Sparta Rotterdam, klimmen de Tukkers naar de derde plaats op de ranglijst (58 punten, doelsaldo van +23). NEC verloor met 2-1 bij FC Groningen en staat nu vierde (56 punten, doelsaldo van +23).

Ajax begon uitstekend aan de wedstrijd en kreeg al na twee minuten voetballen een goede kans op de openingstreffer. Steven Berghuis stuurde Youri Regeer met een fraaie pass diep, waarna de middenvelder oog in oog met Vasilios Barkas op de doelman van FC Utrecht schoot. Halverwege de eerste helft was Ajax opnieuw dicht bij de 1-0, maar Kasper Dolberg, die in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst, kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Anton Gaaei binnen te glijden.

Artikel gaat verder onder video

Kort erna schoot Oscar Gloukh vanbinnen het strafschopgebied op de vuisten van Barkas. Ajax was overduidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft en was na ruim een halfuur opnieuw dicht bij een doelpunt. Een afstandsknal van Mika Godts trof de paal, waarna Regeer uit de rebound voor een leeg doel over schoot. FC Utrecht stelde daar in de gehele eerste helft vrijwel niets tegenover en moet zich gelukkig prijzen met een doelpuntloze ruststand.

Ajax oogde ideeëloos in de tweede helft en dat resulteerde na een klein uur in een dubbele wissel van trainer Óscar García: Dolberg en Gloukh maakten plaats voor Weghorst en Davy Klaassen. Het aanvalsspel van Ajax werd er niet beter op en dat leidde twintig minuten voor tijd opnieuw tot een dubbele wissel: Rayane Bounida en Sean Steur kwamen Berghuis en Regeer vervangen. Het doelpunt viel negen minuten voor tijd echter aan de overzijde: Gjivai Zechiël legde de bal neer bij de tweede paal, waar Niklas Vesterlund met het hoofd scoorde.

FC Utrecht kon vervolgens echter niet lang genieten van de voorsprong, want Weghorst zorgde drie minuten later alweer voor de 1-1. De spits scoorde uit een hoekschop van Bounida en bracht Ajax daarmee langszij. Ajax had zo nog voldoende tijd om een winnende treffer te forceren, maar die kwam er uiteindelijk niet meer. Sterker nog: in de zevende minuut van de blessuretijd kopte Mike van der Hoorn uit een hoekschop de 1-2 binnen. Ajax eindigt het seizoen volgende week met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. FC Twente speelt dan uit bij PSV, NEC in eigen huis tegen Telstar.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Girona-trainer Michel

Míchel op pole position bij Ajax: Arne Slot wijst Amsterdammers resoluut af

  • vr 8 mei, 08:39
  • 8 mei 08:39
  • 16
Ajax bevestigt: Akpom definitief naar Ipswich Town

Ajax bevestigt: Akpom definitief naar Ipswich Town

  • di 5 mei, 16:37
  • 5 mei 16:37
  • 14
Ajax-spelers Kasper Dolberg, Mika Godts, Owen Wijndal en Wout Weghorst

Jordi Cruijff haalt bezem door selectie Ajax: 17 spelers (!) mogen weg

  • vr 8 mei, 19:21
  • 8 mei 19:21
  • 8
4 10 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
9 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
185 Reacties
54 Dagen lid
110 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Het is toch niet te geloven dat Ajax de snelle counters , met veel ruimte , niet uit kan spelen tot een doelpunt , egoisme en gebrek aan overzicht èn weer , Godts verziekt tegen het einde een kans, om de bal niet af te spelen naar links waar 2 medespelers vrij voor het doel stonden, daar moet hij op afgerekend worden .

dilima1966
3.521 Reacties
1.063 Dagen lid
17.089 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bij ajax hebben ze het weer verkoot ene rampzalig na de andere ze kaken weer in de tweede helft in

Martine
276 Reacties
458 Dagen lid
770 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Trots op mijn clubje. Forza FC Utrecht 😍😍

Joost55
94 Reacties
1.212 Dagen lid
221 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een vreselijk zootje gooi alles er maar uit. Ajax onwaardig.

EttoE
78 Reacties
440 Dagen lid
116 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kan er niet een klein beetje analyse bij? Ajax krijgt veel teveel corners tegen uit dode spelmomenten, dat kostte weer drie punten.

CG
3.445 Reacties
1.021 Dagen lid
13.880 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het leek ook (licht) zichtbaar dat spelers geen zin neer in hadden om een goede eindresultaat te halen. Was toch enkele wedstrijden zichtbaar, vooral altijd weer de vreselijke tweede helft!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.886 Reacties
1.322 Dagen lid
19.676 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerste helft moet je misschien wel 3-0 voor staan.. En dan geef je Utrecht 2 kansjes door corners en beide gaan erin. Tja dan verdien je het ook niet, al was je beter dan Utrecht. Dolberg scoort nooit, Berghuis scoort nooit en dan zet je Gloukh er achter die voor elk duel te zwak is en zelden scoort. Dit wordt nacompetitie en terecht ook.

VARcheck
343 Reacties
317 Dagen lid
185 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zal nog een aardig laatste potje worden tegen Heerenveen.

John Gruntjens
11 Reacties
611 Dagen lid
70 Likes
John Gruntjens
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax is een elftal met postbodes. Veel lopen met de bal, geen ideeën, geen vertrouwen, geen scorend vermogen. Eerste helft 6 goede mogelijkheden, geen doelpunt. Utrecht de hele wedstrijd 3 kansen, 2 doelpunten. In een paar jaar tijd alles weggegooid, Helemaal opnieuw beginnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
9 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
185 Reacties
54 Dagen lid
110 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Het is toch niet te geloven dat Ajax de snelle counters , met veel ruimte , niet uit kan spelen tot een doelpunt , egoisme en gebrek aan overzicht èn weer , Godts verziekt tegen het einde een kans, om de bal niet af te spelen naar links waar 2 medespelers vrij voor het doel stonden, daar moet hij op afgerekend worden .

dilima1966
3.521 Reacties
1.063 Dagen lid
17.089 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bij ajax hebben ze het weer verkoot ene rampzalig na de andere ze kaken weer in de tweede helft in

Martine
276 Reacties
458 Dagen lid
770 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Trots op mijn clubje. Forza FC Utrecht 😍😍

Joost55
94 Reacties
1.212 Dagen lid
221 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een vreselijk zootje gooi alles er maar uit. Ajax onwaardig.

EttoE
78 Reacties
440 Dagen lid
116 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kan er niet een klein beetje analyse bij? Ajax krijgt veel teveel corners tegen uit dode spelmomenten, dat kostte weer drie punten.

CG
3.445 Reacties
1.021 Dagen lid
13.880 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het leek ook (licht) zichtbaar dat spelers geen zin neer in hadden om een goede eindresultaat te halen. Was toch enkele wedstrijden zichtbaar, vooral altijd weer de vreselijke tweede helft!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.886 Reacties
1.322 Dagen lid
19.676 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerste helft moet je misschien wel 3-0 voor staan.. En dan geef je Utrecht 2 kansjes door corners en beide gaan erin. Tja dan verdien je het ook niet, al was je beter dan Utrecht. Dolberg scoort nooit, Berghuis scoort nooit en dan zet je Gloukh er achter die voor elk duel te zwak is en zelden scoort. Dit wordt nacompetitie en terecht ook.

VARcheck
343 Reacties
317 Dagen lid
185 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zal nog een aardig laatste potje worden tegen Heerenveen.

John Gruntjens
11 Reacties
611 Dagen lid
70 Likes
John Gruntjens
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax is een elftal met postbodes. Veel lopen met de bal, geen ideeën, geen vertrouwen, geen scorend vermogen. Eerste helft 6 goede mogelijkheden, geen doelpunt. Utrecht de hele wedstrijd 3 kansen, 2 doelpunten. In een paar jaar tijd alles weggegooid, Helemaal opnieuw beginnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws