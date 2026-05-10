Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

Een rampzalige middag voor Ajax in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren zondag in de voorlaatste speelronde van het seizoen op eigen veld in extremis van FC Utrecht: 1-2. Ajax is daardoor afgezakt naar plaats vijf in de Eredivisie (55 punten, doelsaldo van +17). Doordat FC Twente gelijktijdig met 4-0 won van Sparta Rotterdam, klimmen de Tukkers naar de derde plaats op de ranglijst (58 punten, doelsaldo van +23). NEC verloor met 2-1 bij FC Groningen en staat nu vierde (56 punten, doelsaldo van +23).

Ajax begon uitstekend aan de wedstrijd en kreeg al na twee minuten voetballen een goede kans op de openingstreffer. Steven Berghuis stuurde Youri Regeer met een fraaie pass diep, waarna de middenvelder oog in oog met Vasilios Barkas op de doelman van FC Utrecht schoot. Halverwege de eerste helft was Ajax opnieuw dicht bij de 1-0, maar Kasper Dolberg, die in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst, kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Anton Gaaei binnen te glijden.

Artikel gaat verder onder video

Kort erna schoot Oscar Gloukh vanbinnen het strafschopgebied op de vuisten van Barkas. Ajax was overduidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft en was na ruim een halfuur opnieuw dicht bij een doelpunt. Een afstandsknal van Mika Godts trof de paal, waarna Regeer uit de rebound voor een leeg doel over schoot. FC Utrecht stelde daar in de gehele eerste helft vrijwel niets tegenover en moet zich gelukkig prijzen met een doelpuntloze ruststand.

Ajax oogde ideeëloos in de tweede helft en dat resulteerde na een klein uur in een dubbele wissel van trainer Óscar García: Dolberg en Gloukh maakten plaats voor Weghorst en Davy Klaassen. Het aanvalsspel van Ajax werd er niet beter op en dat leidde twintig minuten voor tijd opnieuw tot een dubbele wissel: Rayane Bounida en Sean Steur kwamen Berghuis en Regeer vervangen. Het doelpunt viel negen minuten voor tijd echter aan de overzijde: Gjivai Zechiël legde de bal neer bij de tweede paal, waar Niklas Vesterlund met het hoofd scoorde.

FC Utrecht kon vervolgens echter niet lang genieten van de voorsprong, want Weghorst zorgde drie minuten later alweer voor de 1-1. De spits scoorde uit een hoekschop van Bounida en bracht Ajax daarmee langszij. Ajax had zo nog voldoende tijd om een winnende treffer te forceren, maar die kwam er uiteindelijk niet meer. Sterker nog: in de zevende minuut van de blessuretijd kopte Mike van der Hoorn uit een hoekschop de 1-2 binnen. Ajax eindigt het seizoen volgende week met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. FC Twente speelt dan uit bij PSV, NEC in eigen huis tegen Telstar.