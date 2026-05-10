Arsenal kan landstitel ruiken na krankzinnige VAR-ingreep diep in blessuretijd

Arsenal kan de landstitel in de Premier League ruiken. De koploper van de Engelse competitie wist de lastige uitwedstrijd tegen stadsgenoot West Ham United zondagavond met pijn en moeite over de streep te trekken: 0-1. Door de zege heeft het team van trainer Mikel Arteta nu een gat van vijf punten geslagen met achtervolger Manchester City. The Citizens hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Het venijn zat hem zondagavond in de staart van de wedstrijd. Arsenal had moeite om tot uitgespeelde kansen te komen tegen de stadsgenoot, maar Leandro Trossard hielp the Gunners zeven minuten voor tijd over het dode punt heen. De Belgische linksbuiten schoot vanbinnen het strafschopgebied in de drukte raak, na voorbereidend werk van Martin Ödegaard: 0-1.

Arsenal was vlak daarvoor aan een achterstand ontsnapt. West Ham combineerde in de 79ste minuut van het veld door de as van het veld, waarna Mateus Fernandes oog in oog met doelman David Raya kwam te staan. De middenvelder van West Ham had de hoek voor het uitkiezen, maar Raya verwezenlijkte een miraculeuze redding.

In de vijfde minuut van de blessuretijd was er opnieuw een hoofdrol weggelegd voor Raya. De Spaanse goalie zat mis bij een hoekschop, waarna Callum Wilson scoorde. Arbiter Chris Kavanagh zette na uitgebreid conclaaf met de VAR echter een streep door het doelpunt, omdat West Ham-aanvaller Pablo Felipe Pereira de Jesus Raya onreglementair hinderde. Hoewel de beslissing om het doelpunt af te keuren juist leek, was de ontknoping zenuwslopend doordat Kavanagh minutenlang nodig had om tot zijn besluit te komen.

Arsenal trok de zege daarna over de streep en kan de eerste landstitel sinds 2004 nu echt ruiken. De formatie uit Noord-Londen speelt in het restant van het seizoen nog tegen het reeds gedegradeerde Burnley (thuis) en Crystal Palace (uit) en is bij twee overwinningen zeker van het kampioenschap. Manchester City speelt nog tegen Crystal Palace (thuis), Bournemouth (uit) en Aston Villa. Het elftal van Josep Guardiola heeft twee verliespunten meer dan Arsenal én een slechter doelsaldo (+42 tegenover +40).