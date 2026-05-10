Supporters FC Barcelona bekogelen eigen spelersbus voor El Clásico

Bizarre beelden voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid. Supporters van Barcelona wierpen stenen naar de spelersbus van hun eigen club. Volgens El Chiringuito waren ze in de veronderstelling dat het de spelersbus van Real Madrid was.

Op de beelden is te zien dat Barcelona-fans worden tegengehouden door de politie, terwijl een spelersbus arriveert. Er wordt 'puta Real Madrid' gezongen en er worden stenen gegooid, maar het bleek dus de spelersbus van de eigen club te zijn. Door de enorme rook, als gevolg van de afgestoken fakkels, was dat moeilijk waarneembaar.

In El Clásico kan Barcelona de landstitel definitief veiligstellen tegen aartsrivaal Real Madrid. De ploeg van Hansi Flick heeft aan een gelijkspel genoeg om zich met nog drie speelronden te kronen tot kampioen, terwijl Real Madrid alleen bij winst nog hoop houdt op een miraculeuze ontsnapping.

De aanloop naar de kraker verliep vooral in Madrid bijzonder onrustig. Binnen de selectie rommelt het al weken, met disciplinaire incidenten, opstootjes op het trainingsveld en toenemende druk op interim-trainer Álvaro Arbeloa. Daar bovenop kreeg De Koninklijke vlak voor de aftrap nog een flinke dreun te verwerken: topscorer Kylian Mbappé ontbreekt vanwege een hamstringblessure. Jude Bellingham verschijnt wel aan de aftrap, terwijl Vinícius Júnior samen met Gonzalo García voor de doelpunten moet zorgen.

Barcelona daarentegen verkeert juist in bloedvorm. De Catalanen wonnen hun laatste tien competitieduels en kunnen hun dominantie over Real Madrid opnieuw onderstrepen. Na eerdere zeges in de Spaanse Supercup en Copa del Rey lonkt voor Flick zelfs een binnenlandse trilogie. De Duitse oefenmeester kreeg kort voor de wedstrijd nog verdrietig privénieuws te verwerken door het overlijden van zijn vader, maar zit desondanks gewoon op de bank tijdens de beladen confrontatie.

