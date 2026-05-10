Ajacieden reageren zich massaal af op Wout Weghorst na afgang tegen FC Utrecht

10 mei 2026, 21:01
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Wout Weghorst heeft zondag geen beste beurt gemaakt tijdens het thuisduel van Ajax met FC Utrecht (1-2). Fans van de Amsterdamse club wijzen de ervaren spits massaal aan als hoofdschuldige van het verlies, ondanks zijn doelpunt.

Weghorst moest zondag bij Ajax genoegen nemen met een plek op de reservebank. Trainer Óscar García gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Kasper Dolberg. Laatstgenoemde kon het verschil echter niet maken en werd na een klein uur voetballen bij een 0-0 tussenstand afgelost door Weghorst.

Weghorst verdedigde vervolgens in de 81ste minuut van de wedstrijd niet goed bij de openingstreffer van FC Utrecht. De Oranje-international stond in de zestien van Ajax toen Gjivai Zechiël vanaf links voorgaf en had in zijn rug geen oog voor Niklas Vesterlund, die bij de tweede paal geheel vrijstaand kon scoren: 0-1.

Weghorst bracht Ajax drie minuten later alweer op gelijke hoogte door raak te schieten uit een hoekschop van Rayane Bounida, maar in de zesde minuut van de blessuretijd gaf hij opnieuw niet thuis bij een hoekschop van FC Utrecht. Weghorst stond bij de uitdraaiende hoekschop van Souffian El Karouani bij Mike van der Hoorn, maar liet zich aftroeven door de centrumverdediger van FC Utrecht, die vervolgens met het hoofd voor de 1-2 zorgde.

Door het verlies is Ajax afgezakt naar een vijfde plaats op de ranglijst. De Amsterdammers hebben met nog één speelronde voor de boeg drie punten minder dan nummer drie FC Twente, dat tevens een beter doelsaldo heeft (+23 tegenover +21). Mocht Ajax als vijfde eindigen, dan is het team van García veroordeeld tot het spelen van de play-offs voor een Conference League-ticket.

Fans van Ajax roeren zich na de wedstrijd tegen FC Utrecht massaal op social media. Hoewel er kritische woorden klinken over de collectieve prestatie, wordt met name Weghorst hard aangepakt. Supporters van de Amsterdammers verwijten de Oranje-international zijn rol bij de 0-1 van FC Utrecht en met name de 1-2.

“Wat Weghorst laat zien is toch gewoon werkweigering?”, vraagt een fan zich bijvoorbeeld af op X. Iemand anders schrijft: “Weghorst bij beide tegentreffers is echt tekenend. Sowieso niks gedaan behalve per ongeluk bal op zijn voet gehad.”

Quarlon
Het is toch geen gelukkig huwelijk Ajax en Weghorst, ondanks dat zijn statistieken best redelijk zijn

Dat was in de afgelopen vijf wedstrijden (of daarvoor) zelfs echt niet zichtbaar!!

Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
25
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

