Ajax-fans kotsen voormalig Ajacied Dani de Wit massaal uit: ‘Pleurisventje!’

staat zondagmiddag met FC Utrecht tegen zijn voormalig werkgever Ajax, maar de terugkeer van de middenvelder in de Johan Cruijff ArenA is vooralsnog niet bepaald een succes. Fans van Ajax keren zich tijdens de wedstrijd massaal tegen De Wit.

De Wit doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax en stond uiteindelijk tot medio 2019 onder contract bij de Amsterdamse club, alvorens hij overstapte naar AZ. Hij kwam in alle competities uiteindelijk tot veertien officiële wedstrijden voor Ajax.

De Wit had zondag overduidelijk wat te bewijzen tegen zijn oud-werkgever, want hij speelde met het mes tussen de tanden. De 28-jarige middenvelder beging in de eerste 39 minuten drie vervelende overtredingen en werd bij zijn laatste overtreding uiteindelijk op de bon geslingerd door scheidsrechter Jeroen Manschot.

Fans van Ajax keren zich op social media massaal tegen De Wit. “Ik heb eigenlijk nooit wat tegen ex-Ajacieden. Maar Dani de Wit is wel een vreselijk irritant pleurisventje”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Een andere kijker schrijft: “Dani de Wit, de speler die zichzelf goed genoeg vond voor Ajax maar niet eens mee kan komen bij FC Utrecht. Het is en blijft een zeer naar mannetje.”

Het is zeker niet de eerste keer dat De Wit kwaad bloed zet bij de achterban van Ajax. Tijdens het eerste duel van dit seizoen tussen FC Utrecht en Ajax zorgde hij ook al voor ontzettend veel irritatie bij supporters van de Amsterdamse club.