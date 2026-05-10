Clásico LIVE | Rashford zet Barcelona met magnifieke vrije trap op voorsprong tegen Real

FC Barcelona kan zich vanavond in de altijd beladen Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid verzekeren van de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis. Voor zou dat de derde keer betekenen dat hij LaLiga wint met de Catalanen. De Koninklijke beleefde ondertussen een chaotische week, met de veelbesproken vechtpartij tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni als absoluut dieptepunt. Sleept Barça vanavond de titel binnen, of stelt Real het feestje van de aartsrivaal uit? Om 21.00 uur gat de bal rollen in Camp Nou, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Barcelona - Real Madrid.

LIVE: FC Barcelona - Real Madrid Sorteer op: Laatste Oudste 12' - Corners Real (0-0) Real aast op een snel antwoord en krijgt kort na elkaar drie corners, die vanaf rechts getrapt worden door Alexander-Arnold. De Koninklijke weet er geen echt gevaar uit te stichten. ⚽9' - Rashford schiet 'm binnen! (1-0) BREAKING Rashford schiet 'm op schitterende wijze binnen, het is 1-0 voor Barcelona! 8' - Vrije trap op randje zestien (0-0) Ferran Torres gaat over het uitgestoken been van Rüdiger en valt de zestien binnen, maar de overtreding vond plaats buiten het strafschopgebied en dus wordt het een vrije trap op nog geen 17 meter van het doel. 6' - Wéér geen corner voor Barcelona (0-0) Nu denkt Rashford een hoekschop te hebben verdiend, maar opnieuw wordt het een doeltrap. Dat lijkt een correcte beslissing. 5' - Bijna Rashford (0-0) Fermín López breekt door over links en verstuurt een lage voorzet richting tweede paal, maar Real kan nét voorkomen dat Rashford vrij kan binnenschieten. 2' - Schot Vinicius (0-0) Het eerste wapenfeitje komt van Real. Na een snelle uitbraak via Brahím Díaz komt de bal bij Vinicius, maar die produceert een slap rollertje waar Joan García geen moeite mee heeft. 2' - Geen corner (0-0) Ferran Torres denkt een vroege corner te hebben versierd, maar ziet tot zijn ontsteltenis dat er een doeltrap wordt gegeven. Het stadion fluit. 0' - We zijn los! Real heeft afgetrapt, El Clásico is begonnen! Respectvolle stilte Het wordt doodstil in Camp Nou. Ter gelegenheid van het overlijden van de vader van Flick wordt een moment van stilte in acht genomen, waarbij wel stemmige klassieke muziek door het stadion klinkt. Aanvoerders bij de scheidsrechter Beide aanvoerders, Pedri en Vinicius Junior, schudden elkaar en de arbiter de hand. De arbitrage De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van scheidsrechter Alejandro Hérnandez Hérnandez, die begint aan zijn zesde Clásico. Vorig seizoen had hij ook de leiding over de clash in Camp Nou, die eindigde in een 4-3 zege voor de Catalanen. Spelers richting het veld De spelers van Barcelona en Real Madrid zetten vanuit de catacomben koers richting het veld. Camp Nou is vanwege de verbouwing, die nog altijd bezig is, gevuld met het maximaal aantal toeschouwers dat het op dit moment kan herbergen: 62.000. 🎥Beelden vanuit de spelersbus van Real Op sociale media duiken beelden op die zijn geschoten vanuit de spelersbus van Real, die eerder vanavond richting het stadion reed. De opstellingen zijn bekend Met deze namen treden de ploegen aan. FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Fermín López; Ferran Torres Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo, Vinícius Krankzinnige taferelen buiten Camp Nou Supporters FC Barcelona bekogelen eigen spelersbus voor El Clásico Voorafgaand aan El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid bekogelden Barcelona-supporters per ongeluk hun eigen spelersbus. Lees verder