Clásico LIVE | Rashford zet Barcelona met magnifieke vrije trap op voorsprong tegen Real

10 mei 2026, 20:55   Bijgewerkt: 21:14
Pedri en Vinicius, spelers van Barcelona en Real Madrid met op de achtergrond Camp Nou
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Barcelona kan zich vanavond in de altijd beladen Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid verzekeren van de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis. Voor Frenkie de Jong zou dat de derde keer betekenen dat hij LaLiga wint met de Catalanen. De Koninklijke beleefde ondertussen een chaotische week, met de veelbesproken vechtpartij tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni als absoluut dieptepunt. Sleept Barça vanavond de titel binnen, of stelt Real het feestje van de aartsrivaal uit? Om 21.00 uur gat de bal rollen in Camp Nou, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Barcelona - Real Madrid.

LIVE: FC Barcelona - Real Madrid

1m geleden

21:17

12' - Corners Real (0-0)

Real aast op een snel antwoord en krijgt kort na elkaar drie corners, die vanaf rechts getrapt worden door Alexander-Arnold. De Koninklijke weet er geen echt gevaar uit te stichten.

5m geleden

21:13

⚽9' - Rashford schiet 'm binnen! (1-0)

Rashford schiet 'm op schitterende wijze binnen, het is 1-0 voor Barcelona!

7m geleden

21:12

8' - Vrije trap op randje zestien (0-0)

Ferran Torres gaat over het uitgestoken been van Rüdiger en valt de zestien binnen, maar de overtreding vond plaats buiten het strafschopgebied en dus wordt het een vrije trap op nog geen 17 meter van het doel. 

8m geleden

21:11

6' - Wéér geen corner voor Barcelona (0-0)

Nu denkt Rashford een hoekschop te hebben verdiend, maar opnieuw wordt het een doeltrap. Dat lijkt een correcte beslissing.

10m geleden

21:09

5' - Bijna Rashford (0-0)

Fermín López breekt door over links en verstuurt een lage voorzet richting tweede paal, maar Real kan nét voorkomen dat Rashford vrij kan binnenschieten.

12m geleden

21:07

2' - Schot Vinicius (0-0)

Het eerste wapenfeitje komt van Real. Na een snelle uitbraak via Brahím Díaz komt de bal bij Vinicius, maar die produceert een slap rollertje waar Joan García geen moeite mee heeft.

13m geleden

21:06

2' - Geen corner (0-0)

Ferran Torres denkt een vroege corner te hebben versierd, maar ziet tot zijn ontsteltenis dat er een doeltrap wordt gegeven. Het stadion fluit.

14m geleden

21:05

0' - We zijn los!

Real heeft afgetrapt, El Clásico is begonnen!

16m geleden

21:03

Respectvolle stilte

Het wordt doodstil in Camp Nou. Ter gelegenheid van het overlijden van de vader van Flick wordt een moment van stilte in acht genomen, waarbij wel stemmige klassieke muziek door het stadion klinkt. 

17m geleden

21:02

Aanvoerders bij de scheidsrechter

Beide aanvoerders, Pedri en Vinicius Junior, schudden elkaar en de arbiter de hand. 

19m geleden

21:00

De arbitrage

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van scheidsrechter Alejandro Hérnandez Hérnandez, die begint aan zijn zesde Clásico. Vorig seizoen had hij ook de leiding over de clash in Camp Nou, die eindigde in een 4-3 zege voor de Catalanen.

22m geleden

20:57

Spelers richting het veld

De spelers van Barcelona en Real Madrid zetten vanuit de catacomben koers richting het veld. Camp Nou is vanwege de verbouwing, die nog altijd bezig is, gevuld met het maximaal aantal toeschouwers dat het op dit moment kan herbergen: 62.000. 

31m geleden

20:47

🎥Beelden vanuit de spelersbus van Real

Op sociale media duiken beelden op die zijn geschoten vanuit de spelersbus van Real, die eerder vanavond richting het stadion reed. 

2u geleden

19:49

De opstellingen zijn bekend

Met deze namen treden de ploegen aan.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Fermín López; Ferran Torres

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo, Vinícius

2u geleden

19:48

Krankzinnige taferelen buiten Camp Nou

Supporters FC Barcelona bekogelen eigen spelersbus voor El Clásico

Voorafgaand aan El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid bekogelden Barcelona-supporters per ongeluk hun eigen spelersbus.

Frenkie de Jong

Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
23
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal
35
25
69
4
Atlético
35
20
63
5
Betis
35
11
54

