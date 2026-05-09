'Real Madrid geeft gas voor terugkeer Mourinho: Benfica staat machteloos'

9 mei 2026, 16:50
José Mourinho
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Real Madrid werkt achter de schermen hard aan de terugkeer van José Mourinho als trainer, zo meldt onder meer transferjournalist Ben Jacobs. De huidige werkgever van The Special One, Benfica, kan weinig uitrichten tegen een eventueel vertrek van de coach: Mourinho heeft een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan.

Real begon het seizoen met Xabi Alonso op de bank. De oud-middenvelder, die in zijn periode bij Bayer Leverkusen nog grote indruk maakte, bleek echter geen succes in Bernabéu. Op 12 januari, na slechts 28 wedstrijden op de bank te hebben gezeten, pakte Alonso zijn biezen. Onder zijn interim-opvolger Álvaro Arbeloa verbeterden de resultaten nauwelijks; tenzij de Clásico tegen FC Barcelona morgen (zondag) gewonnen wordt, sluit Real het seizoen sowieso af zonder hoofdprijs.

Daarnaast komt de club de afgelopen tijd volop negatief in het nieuws, onder meer vanwege grote ontevredenheid onder de fans over sterspeler Kylian Mbappé. In de spelersgroep leven bovendien bijzonder veel spanningen, die tot uitbarsting kwamtoen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni het donderdag met elkaar aan de stok kregen in de kleedkamer. Valverde liep bij het handgemeen een hoofdwond op, waarna Real beide vechtersbazen een boete van een half miljoen euro oplegde. De vuile was hangt ook nog eens continu buiten, omdat één of meerdere personen binnen Real volop lekken naar de media.

Voorzitter Florentino Pérez wil komend seizoen niet geconfronteerd worden met de rampzalige ontwikkelingen en is dan ook op zoek naar een trainer die de touwtjes strak in handen neemt en alle neuzen weer dezelfde kant op krijgt. Daarbij lijkt Real de pijlen dus te richten op Mourinho, die tussen 2010 en 2013 ook al eindverantwoordelijk was. Jacobs schrijft op X dat er inmiddels 'positieve gesprekken' tussen club en trainer hebben plaatsgevonden. Met Benfica, waar Mourinho nog vastligt tot medio 2027, hoeft Real niet om tafel: volgens Jacobs beschikt de coach over een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract.

Benfica
Team: Benfica
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (26 jan. 1963)

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal
34
25
68
4
Atlético
34
21
63
5
Betis
34
11
53

