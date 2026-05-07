Real-verdediger Mendy (30) krijgt dramatisch nieuws: einde carrière dreigt

7 mei 2026, 17:11
Ferland Mendy verlaat aangeslagen het veld bij Espanyol-Real Madrid
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ferland Mendy dreigt zijn voetballoopbaan vroegtijdig te moeten beëindigen, zo melden Spaanse media. De 30-jarige linksback van Real Madrid viel afgelopen zondag geblesseerd uit in de competitiewedstrijd tegen Espanyol (2-0), en heeft inmiddels een dramatische diagnose te horen gekregen.

Mendy begon zondag in de basis tegen de tweede club van Barcelona, maar greep na tien minuten spelen na een duel naar zijn bovenbeen. Aangeslagen ging de Fransman naar de kant, Fran García was zijn vervanger. In eerste instantie werd uitgegaan van een gescheurde hamstring, wat een operatie zou betekenen en een totale absentie van zo'n vier tot vijf maanden, schrijft Football España.

Cadena Cope meldt echter dat de blessure inmidddels veel ernstiger blijkt te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Volgens het medium is een van Mendy's pezen volledig losgescheurd van het bot, wat aanzienlijk meer schade oplevert. Daardoor zou een veel zwaardere operatie noodzakelijk zijn - waarbij de revalidatie minimaal een jaar in beslag zou nemen en er geen garantie is dat de verdediger weer op zijn oude niveau zou kunnen terugkeren. Mendy zou dan ook overwegen om zijn loopbaan nú al te beëindigen.

Mendy is een van de meest ervaren spelers in de kleedkamer van Real Madrid. De Koninklijke nam de linksback in de zomer van 2019 voor een kleine 50 miljoen euro over van Olympique Lyonnais. Sindsdien speelde de linksback 210 officiële wedstrijden namens de club, waarmee hij onder meer twee keer de Champions League en drie keer de Spaanse landstitel in de wacht sleepte. Mendy, tienvoudig international van Frankrijk, wordt de laatste jaren veelvuldig achtervolgd door blessureleed. Het duel met Espanyol - mogelijk dus zijn laatste als prof - was pas zijn negende officiële optreden van dit seizoen.

Ferland Mendy

Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (8 jun. 1995)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
5
0
2024/2025
Real Madrid
14
0
2023/2024
Real Madrid
23
0
2022/2023
Real Madrid
18
0

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal
34
25
68
4
Atlético
34
21
63
5
Betis
34
11
53

