dreigt zijn voetballoopbaan vroegtijdig te moeten beëindigen, zo melden Spaanse media. De 30-jarige linksback van Real Madrid viel afgelopen zondag geblesseerd uit in de competitiewedstrijd tegen Espanyol (2-0), en heeft inmiddels een dramatische diagnose te horen gekregen.

Mendy begon zondag in de basis tegen de tweede club van Barcelona, maar greep na tien minuten spelen na een duel naar zijn bovenbeen. Aangeslagen ging de Fransman naar de kant, Fran García was zijn vervanger. In eerste instantie werd uitgegaan van een gescheurde hamstring, wat een operatie zou betekenen en een totale absentie van zo'n vier tot vijf maanden, schrijft Football España.

Artikel gaat verder onder video

Cadena Cope meldt echter dat de blessure inmidddels veel ernstiger blijkt te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Volgens het medium is een van Mendy's pezen volledig losgescheurd van het bot, wat aanzienlijk meer schade oplevert. Daardoor zou een veel zwaardere operatie noodzakelijk zijn - waarbij de revalidatie minimaal een jaar in beslag zou nemen en er geen garantie is dat de verdediger weer op zijn oude niveau zou kunnen terugkeren. Mendy zou dan ook overwegen om zijn loopbaan nú al te beëindigen.

Mendy is een van de meest ervaren spelers in de kleedkamer van Real Madrid. De Koninklijke nam de linksback in de zomer van 2019 voor een kleine 50 miljoen euro over van Olympique Lyonnais. Sindsdien speelde de linksback 210 officiële wedstrijden namens de club, waarmee hij onder meer twee keer de Champions League en drie keer de Spaanse landstitel in de wacht sleepte. Mendy, tienvoudig international van Frankrijk, wordt de laatste jaren veelvuldig achtervolgd door blessureleed. Het duel met Espanyol - mogelijk dus zijn laatste als prof - was pas zijn negende officiële optreden van dit seizoen.