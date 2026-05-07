Waarom Cristiano Ronaldo bijna 20 miljoen (!) volgers kwijt is op Instagram

heeft op Instagram te maken gekregen met een ongekende daling van zijn volgersaantal. De 41-jarige aanvaller van het Saoedische Al-Nassr zag in een kort tijdsbestek liefst achttien miljoen volgers verdwijnen. Dit massale verlies is echter niet het gevolg van fans die de Portugees de rug toekeren, maar zou het resultaat zijn van een grootschalige schoonmaakactie van moederbedrijf Meta.

Het platform is de afgelopen dagen naar verluidt begonnen met het agressief verwijderen van miljoenen nepaccounts en inactieve profielen. De actie, die in slechts zes uur werd uitgerold, staat inmiddels bekend als 'The Great Purge of 2026'.

Ronaldo behoudt koppositie ondanks miljoenenverlies

Ondanks de gigantische daling blijft Ronaldo de onbetwiste nummer één en de meest gevolgde persoon ter wereld op Instagram. De teller van de Portugees staat op 7 mei 2026 momenteel op 666 miljoen volgers. Zijn commerciële waarde lijkt dan ook niet te lijden onder het verdwijnen van de bots en inactieve accounts. Volgens recente schattingen verdient de sterspeler momenteel zo'n 3,4 miljoen dollar, omgerekend 2,57 miljoen pond, per gesponsorde post op het platform. Grote merken blijven de voorkeur geven aan zijn enorme bereik onder echte, geverifieerde gebruikers.

Ook Messi en Neymar hard geraakt door opschoning

Ronaldo is overigens niet de enige superster die de gevolgen van de schoonmaakactie in mei 2026 voelt. Ook Lionel Messi moest flink inleveren. De Argentijnse wereldkampioen verloor naar schatting vijf miljoen volgers en staat nu op een totaal van 507 miljoen. Daarmee behoudt hij wel ruimschoots de tweede plek op de ranglijst van meest gevolgde personen wereldwijd. De Braziliaanse ster Neymar zag zijn volgersaantal eveneens met vier miljoen dalen. Buiten de voetbalwereld kregen beroemdheden als Dwayne Johnson en Kylie Jenner soortgelijke 'klappen' te verwerken, waarbij laatstgenoemde zelfs veertien miljoen accounts zag verdwijnen.