Rechter geeft KNVB gelijk in paspoortkwestie

De rechtbank van Utrecht heeft uitspraak gedaan in het kort geding in de paspoortkwestie. NAC Breda had een zaak aangespannen tegen de KNVB nadat de bond had besloten dat het duel met Go Ahead Eagles (6-0 verlies) niet zou worden overgespeeld, ondanks het meespelen van de niet speelgerechtigde Dean James. De rechtbank heeft de KNVB in het gelijk gesteld.

De zaak tussen NAC en de KNVB draait om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda op 15 maart 2026. In dat duel speelde James mee, maar hij bleek niet speelgerechtigd omdat hij niet langer over de Nederlandse nationaliteit beschikte. NAC Breda eiste dat de wedstrijd opnieuw gespeeld zou worden, maar de KNVB wees dat verzoek af. Daarop besloot NAC naar de voorzieningenrechter te stappen. De kernvraag in dit kort geding: had de KNVB de wedstrijd moeten laten overspelen, of mocht de bond het resultaat laten staan?

In de rechtszaal bleek vooral de grootte van de zaak een heikel punt te zijn. Waar het volgens NAC alleen betrekking heeft op het duel met Go Ahead Eagles, ziet de KNVB dit anders. De bond vreest namelijk voor een ‘sneeuwbaleffect’ als NAC gelijk krijgt en de wedstrijd opnieuw mag spelen. De advocaat van de bond laat weten dat het in dat geval om 133 wedstrijden gaat waarbij spelers betrokken bij de paspoortkwestie meededen. De KNVB vreest dat de competitie niet kan worden uitgespeeld als al deze wedstrijden ook opnieuw moeten.

De regels van de KNVB schrijven voor dat een club binnen acht dagen een verzoek tot overspelen moet indienen en het recht hierop anders vervalt. Alleen NAC en TOP Oss hebben zich aan deze termijn gehouden, maar de Ossenaren hebben zich er vooralsnog bij neergelegd dat de wedstrijd tegen Willem II niet opnieuw zal worden gespeeld. De KNVB voerde echter aan dat verschillende clubs, waaronder Feyenoord en Ajax, ‘rechten hebben voorbehouden’ om zich later alsnog bij de zaak te voegen. Volgens de advocaat van NAC is dit een ‘wassen neus’ en is het nog maar de vraag of die clubs ook daadwerkelijk in actie gaan komen.

Rechter wijst vordering NAC af

De rechter heeft afgelopen week de tijd genomen om zich over de zaak te buigen en heeft maandag rond het middaguur de uitspraak gepubliceerd. Daarin is de vordering van NAC Breda afgewezen. Volgens de rechter heeft de KNVB de belangen van de Bredanaars voldoende meegewogen in de beslissing. Daarnaast wegen de belangen van NAC niet op tegen de belangen van de KNVB, dat 'potentieel grote problemen' probeert te voorkomen in het afronden van de competitie.

NAC gaat vonnis bestuderen

NAC heeft in een kort statement gereageerd op de uitspraak van de rechter. "De voorzieningenrechter oordeelde dat het duel tussen Go Ahead Eagles en NAC van maart 2026 niet ongeldig hoeft te worden verklaard en niet hoeft te worden overgespeeld", vat de club het samen. "In die wedstrijd speelde een niet speelgerechtigde speler mee, waarna NAC een verzoek bij de nationale voetbalbond indiende om deze specifieke zaak te onderzoeken. NAC liet het besluit van het competitiebestuur om de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet te laten overspelen uiteindelijk toetsen in de rechtbank." Waar de Bredanaars volgens Joost Blaauwhof van Voetbal International in een eerder stadium aangaven zich bij de uitspraak neer te legen, laat de club nu weten het 'vonnis te bestuderen' en dit 'verder te bespreken met adviseurs'. Pas daarna zal NAC verdere uitspraken doen over de uitspraak.