Getergde Koeman na confrontatie over resultaat tegen toplanden

Ronald Koeman heeft getergd gereageerd op de kritiek over zijn resultaten tegen de absolute toplanden. Presentator Sjoerd van Ramshorst confronteerde de bondscoach in de uitzending van Studio Voetbal met het feit dat het Nederlands elftal sinds zijn terugkeer nog geen enkele keer wist te winnen van een land uit de top vijfentwintig van de FIFA-ranking.

Sinds de start van zijn tweede termijn worstelt Koeman met de absolute wereldtop. Uit de cijfers blijkt dat Nederland in deze periode nul keer won, vijf keer gelijkspeelde en acht keer verloor van landen uit de top vijfentwintig. De laatste nederlaag van het Nederlands elftal dateert van oktober 2024, toen Duitsland met 1-0 te sterk was in de Nations League. Sindsdien boekte de ploeg acht overwinningen en zes gelijke spelen, maar een zege op een hooggeklasseerd land bleef uit. Ter vergelijking, in zijn eerste periode als bondscoach won Koeman nog van grootmachten als Frankrijk, Duitsland en Engeland.

In de studio probeerde Koeman de cijfers in eerste instantie te nuanceren. "Dat dwarrelt de laatste jaren wel een beetje rond", aldus de bondscoach. "Het is wel een beetje een momentopname, want in mijn eerste periode wonnen we juist wel van Frankrijk en Duitsland", voegde hij daaraan toe. Van Ramshorst nam daar echter geen genoegen mee en wees de keuzeheer erop dat dertien momentopnames op rij niet positief zijn. Koeman gaf toe dat hij niet direct een sluitende verklaring heeft voor de tegenvallende resultaten. "Niet echt, alleen dat we minder zijn geweest ten opzichte van tegenstanders", verklaarde hij.

Daarnaast wees de bondscoach op de fysieke ongemakken binnen zijn selectie. "Maar ik denk ook dat we in heel veel van dit soort wedstrijden met veel blessures te maken hebben gehad, maar dat is geen excuus", stelde Koeman. Komende zomer krijgt het Nederlands elftal de kans om de statistieken op te poetsen, Koeman kijkt in ieder geval met vertrouwen vooruit en benadrukte dat de negatieve lijst dan veranderd kan worden. Gevraagd of hij zich zorgen maakt over de huidige balans tegen toplanden, was hij stellig: "Nee, daar lig ik niet wakker van".