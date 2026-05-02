Givairo Read bespreekt zijn kansen op WK-selectie

2 mei 2026, 13:39
Feyenoord-verdediger Givairo Read met op de achtergrond het logo van de KNVB
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Givairo Read is totaal niet bezig met het WK van komende zomer, zo laat hij weten bij ESPN. De verdediger van Feyenoord gaat er niet vanuit dat Ronald Koeman hem mee gaat nemen naar Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Read maakte afgelopen weekend zijn rentree bij Feyenoord na drie maanden blessureleed. De verdediger is een van de grootste Nederlandse talenten op de rechtsbackpositie en zal in de toekomst ongetwijfeld op die positie gaan spelen voor Oranje. Momenteel is er echter de nodige concurrentie op die plek, met Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Jurriën Timber en Lutsharel Geertruida.

Koeman heeft al laten weten dat hij komende zomer zeker een aantal talenten gaat meenemen naar het WK, om ze vast een eindtoernooi mee te laten maken. Read is een van die talenten. “Dat klopt”, antwoordt de rechtsback. Toch ziet hij zichzelf niet meegaan naar het WK. “Om eerlijk te zijn heb ik het WK helemaal niet in mijn hoofd. Ik ben er nog nooit bij geweest", doelt hij op het feit dat hij nog nooit is opgeroepen voor Oranje.

“Er zijn veel goede spelers op mijn positie. Ik ben er niet mee bezig, maar ik ga er wel naar kijken natuurlijk”, benadrukt Read. Is de aanwezigheid van Dumfries, die onmisbaar is voor het Nederlands elftal, een nadeel voor de Feyenoorder? “Pech wil ik niet zeggen. Hij is gewoon belangrijk voor het Nederlands elftal. Mijn moment zal wel komen wanneer het zo moet zijn”, is hij vastberaden.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
13
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

