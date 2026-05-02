De vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen Fortuna Sittard

2 mei 2026, 14:46
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard en moet winnen in de jacht op een Champions League-ticket. Waar Robin van Persie de afgelopen regelmatig zijn opstelling moest wijzigen door blessures, hoeft dit in Limburg niet. De verwachting is dan ook dat Feyenoord met dezelfde namen aantreedt als tegen FC Groningen (3-1).

Feyenoord kende vorige week amper problemen met FC Groningen. Voor Van Persie is er dus weinig reden om in te grijpen in zijn opstelling. Normaal gesproken staat Timon Wellenreuther onder de lat. Gernot Trauner keerde vorige week terug in de basis en maakte daarbij direct indruk, dus hij lijkt ook in Sittard zeker van een basisplaats. Naar verwachting vormt hij een duo met Tsuyoshi Watanabe, terwijl Mats Deijl en Jordan Bos waarschijnlijk op de flanken spelen.

Op het middenveld zijn Oussama Targhalline en Luciano Valente over het algemeen zeker van een basisplaats bij Feyenoord. De derde positie werd vorige week naar behoren ingevuld door Thijs Kraaijeveld, waardoor hij naar verwachting ook dit weekend op die plek zal mogen aantreden.

Voorin kiest Van Persie waarschijnlijk opnieuw niet voor Raheem Sterling, maar krijgt Tobias van den Elshout naar verwachting opnieuw de kans op de vleugel. De jongeling krijgt al enkele wedstrijden de voorkeur boven de Engelsman en vult dat goed in. Aan de andere kant kiest Van Persie waarschijnlijk voor Anis Hadj Moussa, met topscorer Ayase Ueda in de spits.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Valente, Kraaijeveld; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 3 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

