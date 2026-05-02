Almere City mag blijven dromen van promotie na ruime zege op Den Bosch

Almere City heeft zich ten koste van FC Den Bosch geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs om promotie. Na een spectaculaire comeback in Den Bosch wisten de Flevolanders in eigen huis met 3-0 te winnen. Almere City neemt het in de volgende ronde op tegen De Graafschap.

Na een 2-3 zege in Den Bosch begon Almere City met een goede uitgangspositie aan de return op eigen veld in de eerste ronde van de play-offs. Waar de heenwedstrijd een spectaculaire wedstrijd was, had de return in het Yanmar Stadion tijd nodig om op gang te komen. De thuisploeg liet het initiatief gedurende de eerste helft vooral aan Den Bosch, maar de bezoekers wisten geen echt grote kansen te creëren.

Pas na ruim een half uur was het Almere City dat dicht bij de openingstreffer was, maar de inzet van Ferdy Druijf werd van dichtbij gekeerd door Pepijn van de Merbel. Enkele minuten later was het Emanuel Poku die op de doelman stuitte, maar direct daarna was het wel raak. Na de redding van Van de Merbel hield Almere de druk erop, waarna de bal via een verdediger voor de voeten van Marley Dors kwam. De matchwinner uit de heenwedstrijd bleef kalm en zette de thuisploeg op voorsprong in de return.

Na de pauze ging Den Bosch direct op zoek naar de aansluitingstreffer in het tweeluik. Al na een minuut kreeg Jack De Vries de kans om van heel dichtbij uit te halen, maar linksback Niko Takahashi gooide zich in de baan van het schot om deze via de onderkant van de lat uit het doel te houden.

Almere City kreeg na ruim een uur spelen de kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Dors kon de bal voor het doel afleggen op de vrijstaande Milan de Haan, maar verprutste de kans door voor eigen succes te gaan. Uit de daaropvolgende corner was James Lawrence dichtbij met een kopbal, maar hij stuitte op Van de Merbel.

Hoe meer de wedstrijd vorderde, hoe meer ruimte Almere kreeg om te counteren. In de 82ste minuut deelde de thuisploeg de genadeklap uit. Druijf kreeg alle ruimte om van net buiten het strafschopgebied uit te halen. Op fraaie wijze schoot hij de bal via de onderkant van de lat over de lijn. In de negentigste minuut zorgde Julian Rijkhoff voor het slotakkoord door van dichtbij de 3-0 binnen te prikken. In de volgende ronde wacht Almere nu een tweeluik tegen De Graafschap.