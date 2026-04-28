Uitspraak zaak NAC zet play-offs KKD mogelijk volledig op zijn kop

28 april 2026, 14:32   Bijgewerkt: 14:43
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De uitspraak van de rechter in het kort geding aangespannen door NAC Breda tegen de KNVB kan verstrekkende gevolgen hebben voor de play-offs om promotie in de Keuken Kampioen Divisie, zo schetst journalist Martijn Schwillens. TOP Oss kan namelijk nog de play-offs in als de rechter NAC in het gelijk stelt.

Dinsdagochtend diende de zaak tussen NAC en de KNVB bij de rechter. De Bredanaars wilden het duel met Go Ahead Eagles (6-0 verlies) overspelen omdat er met Dean James een niet-speelgerechtigde speler meedeed. Hoewel het verzoek binnen acht dagen na de wedstrijd werd gedaan, wees de KNVB dit af. Daarop besloot NAC een kort geding te beginnen. Op maandag 4 mei om 12.00 uur zal de uitspraak volgen.

Tijdens de zaak werd aangehaald dat ook TOP Oss binnen de termijn van acht dagen bezwaar had gemaakt naar aanleiding van het duel met Willem II, waar Nathan Tjoe-A-On niet speelgerechtigd was maar wel meedeed. Ook dat verzoek werd afgewezen. Mocht NAC gelijk krijgen van de rechter en moeten alle wedstrijden waar binnen de termijn bezwaar tegen is aangetekend opnieuw worden gespeeld, zou ook TOP Oss - Willem II (1-3) van vrijdag 13 maart hieronder vallen.

Grote gevolgen voor play-offs

Het opmerkelijke daaraan is dat het overspelen van TOP Oss - Willem II grote gevolgen kan hebben voor de invulling van de play-offs om promotie, die voor de uitspraak van de rechter al van start gaan. Doordat Willem II zich via de derde periode al had geplaatst voor de play-offs en nummer twee ADO Den Haag als kampioen direct promoveert, ging het laatste play-offticket naar nummer negen FC Den Bosch, dat woensdagavond zijn eerste play-offduel speelt tegen Almere City.

Echter, als het duel tussen TOP Oss en Willem II moet worden overgespeeld, is de kans aanwezig dat Den Bosch het play-offticket verliest. In de vierde periode eindigde Willem II bovenaan met 22 punten, terwijl ADO Den Haag volgde met 21 punten. Vitesse, RKC Waalwijk en TOP Oss eindigden de periode allen met zeventien punten.

Als het duel tussen TOP Oss en Willem II opnieuw wordt gespeeld en eindigt in het voordeel van de thuisploeg, eindigt het op twintig punten. Omdat Willem II in dat geval drie punten verliest, eindigt het met negentien punten op de derde plaats, achter TOP Oss. Omdat de Ossenaren in die situatie achter kampioen ADO op de tweede plaats in de periode eindigen, zouden ze recht hebben op het play-offticket dat nu aan Den Bosch is vergeven.

Eindstand 4e Periode (top 5)

Positie

Club

Punten

1

Willem II

22

2

ADO Den Haag

21

3

Vitesse

17

4

RKC Waalwijk

17

5

TOP Oss

17

Mogelijke nieuwe eindstand 4e Periode (top 5)

Positie

Club

Punten

1

ADO Den Haag

21

2

TOP Oss

20

3

Willem II

19

4

Vitesse

17

5

RKC Waalwijk

17

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
579 Reacties
1.249 Dagen lid
3.002 Likes
Voetbalfanaat
Allemaal goed en wel maar als de rechter NAC en TOP in het gelijk stelt omdat zij binnen acht dagen gereageerd hebben hoe zit het dan met clubs die tegen een club gespeeld hebben die ook een niet speel gerechtigde speler hebben opgesteld zoals onder andere Groningen en NEC gedaan hebben. Ik ben bang dat er meerdere clubs bij een positief besluit voor NAC en TOP dan naar de rechter zullen stappen. Als er dan meerdere wedstrijden moeten worden overgespeeld wordt het een grote puinhoop met de start van het WK voor de deur.

Kramer
2.854 Reacties
1.309 Dagen lid
19.640 Likes
Kramer
Het zou toch eigenlijk wel een vorm van karma zijn tegen Den Bosch😅

TOP Oss - Willem II

TOP Oss
1 - 3
Willem II
Gespeeld op 13 mrt. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
14
Emmen
38
-14
45
15
Vitesse
38
9
44
16
TOP Oss
38
-10
44
17
Jong AZ
38
-15
40
18
Helmond
38
-20
39

