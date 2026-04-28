Uitspraak zaak NAC zet play-offs KKD mogelijk volledig op zijn kop

De uitspraak van de rechter in het kort geding aangespannen door NAC Breda tegen de KNVB kan verstrekkende gevolgen hebben voor de play-offs om promotie in de Keuken Kampioen Divisie, zo schetst journalist Martijn Schwillens. TOP Oss kan namelijk nog de play-offs in als de rechter NAC in het gelijk stelt.

Dinsdagochtend diende de zaak tussen NAC en de KNVB bij de rechter. De Bredanaars wilden het duel met Go Ahead Eagles (6-0 verlies) overspelen omdat er met Dean James een niet-speelgerechtigde speler meedeed. Hoewel het verzoek binnen acht dagen na de wedstrijd werd gedaan, wees de KNVB dit af. Daarop besloot NAC een kort geding te beginnen. Op maandag 4 mei om 12.00 uur zal de uitspraak volgen.

Tijdens de zaak werd aangehaald dat ook TOP Oss binnen de termijn van acht dagen bezwaar had gemaakt naar aanleiding van het duel met Willem II, waar Nathan Tjoe-A-On niet speelgerechtigd was maar wel meedeed. Ook dat verzoek werd afgewezen. Mocht NAC gelijk krijgen van de rechter en moeten alle wedstrijden waar binnen de termijn bezwaar tegen is aangetekend opnieuw worden gespeeld, zou ook TOP Oss - Willem II (1-3) van vrijdag 13 maart hieronder vallen.

Grote gevolgen voor play-offs

Het opmerkelijke daaraan is dat het overspelen van TOP Oss - Willem II grote gevolgen kan hebben voor de invulling van de play-offs om promotie, die voor de uitspraak van de rechter al van start gaan. Doordat Willem II zich via de derde periode al had geplaatst voor de play-offs en nummer twee ADO Den Haag als kampioen direct promoveert, ging het laatste play-offticket naar nummer negen FC Den Bosch, dat woensdagavond zijn eerste play-offduel speelt tegen Almere City.

Echter, als het duel tussen TOP Oss en Willem II moet worden overgespeeld, is de kans aanwezig dat Den Bosch het play-offticket verliest. In de vierde periode eindigde Willem II bovenaan met 22 punten, terwijl ADO Den Haag volgde met 21 punten. Vitesse, RKC Waalwijk en TOP Oss eindigden de periode allen met zeventien punten.

Als het duel tussen TOP Oss en Willem II opnieuw wordt gespeeld en eindigt in het voordeel van de thuisploeg, eindigt het op twintig punten. Omdat Willem II in dat geval drie punten verliest, eindigt het met negentien punten op de derde plaats, achter TOP Oss. Omdat de Ossenaren in die situatie achter kampioen ADO op de tweede plaats in de periode eindigen, zouden ze recht hebben op het play-offticket dat nu aan Den Bosch is vergeven.

Eindstand 4e Periode (top 5) Positie Club Punten 1 Willem II 22 2 ADO Den Haag 21 3 Vitesse 17 4 RKC Waalwijk 17 5 TOP Oss 17 Mogelijke nieuwe eindstand 4e Periode (top 5) Positie Club Punten 1 ADO Den Haag 21 2 TOP Oss 20 3 Willem II 19 4 Vitesse 17 5 RKC Waalwijk 17