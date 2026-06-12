Johan Derksen heeft het einde van de eerste uitzending van Vandaag Inside Oranje niet gehaald. De Snor, die inmiddels een reputatie heeft met het vroegtijdig verlaten van de SBS6-studio, sprintte donderdagavond richting de uitgang tijdens de outro van Wilfred Genee.

Derksen zorgde in november 2024 voor een historisch televisiemoment, toen hij de live-uitzending van Vandaag Inside woedend verliet na een conflict met Genee. Het programma slaagde er ternauwernood in om de gemoederen te bedaren, waardoor de populaire talkshow kon blijven bestaan.

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Inmiddels is de verstandhouding weer goed tussen Derksen en Genee, al grapt De Snor regelmatig met ludieke wegloopacties. Afgelopen donderdag was het weer zover, toen het Orakel uit Grolloo vroegtijdig het hazenpad koos. Ook dit keer was er geen sprake van een barstende ruzie.

Derksen steekt namelijk de draak met asiel en migratie, nadat asielminister Bart van den Brink (CDA) donderdag een debat verliet wegens een inkomend telefoontje van zijn zoon. Hij zou zijn geslaagd en dat heugelijke moment kon Van den Brink niet aan zich voorbij laten gaan. Het fragment wordt besproken in de slotminuten van Vandaag Inside Oranje.

Tijdens de aftiteling van Genee onderbreekt Derksen plotseling: “Ik moet weg, mijn vrouw belt”, zegt de televisiepersoonlijkheid. Derksen staat op en rent daadwerkelijk de studio uit.

Vandaag Inside Oranje - Johan Derksen loopt ineens weg tijdens Vandaag Inside Oranje: 'M'n vrouw belt!'