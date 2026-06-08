'Dit is Talpa van plan als Johan Derksen stopt met Vandaag Inside'

Vandaag Inside zal niet doorgaan als Johan Derksen ermee ophoudt, vermoedt Victor Vlam. Het trio, bestaande uit Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, heeft een contract tot medio 2027. Vorige week liet Derksen al weten dat hij niet verder wil kijken dan een jaar.

“Hoe lang ik dit blijf doen? Zolang de hebzucht me naar Hilversum drijft. Kijk, op mijn leeftijd kun je nooit vooruitkijken. We hebben nog een jaarcontract en ik weet niet hoe ik na een jaar ervoor sta”, zei Derksen in de Vandaag Inside-rubriek In de Wandelgangen.

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Mocht Derksen er inderdaad mee ophouden, heeft het programma volgens Vlam geen toekomst. "Als Johan stopt, dan stopt VI. Dat is denk ik gewoon iets waar je moeilijk omheen kunt.” Wel denkt hij dat Talpa het gat vrij eenvoudig kan opvangen. "Feitelijk zullen ze dan een programma zoals De Oranjezomer het hele jaar door programmeren”, zegt de televisiekenner in zijn podcast Victor Duidt TV.

“Dat kan dan gepresenteerd worden door Hélène Hendriks, maar ook door Wilfred Genee en Thomas van Groningen. Ik denk niet zozeer dat er een nieuw vast trio komt, maar meer dat ze gaan werken met wisselende samenstellingen, waarbij sommige mensen wat vaker met elkaar aan tafel zitten, zoals Rutger Castricum en Hélène Hendriks, of Thomas van Groningen en Raymond Mens. Dat lijkt mij dan logisch. En daaromheen heb je natuurlijk een soort schaduwgroep van gasten die ook met enige regelmaat aanschuiven”, aldus Vlam, die zelf ook regelmatig te gast is bij De Oranjezomer.

'Geen plek voor Angela de Jong'

In zijn podcast krijgt Vlam ook de vraag of Angela de Jong ooit terugkeert in Vandaag Inside. Dat ziet hij niet snel gebeuren. "Bij VI moet je nooit ‘nooit’ zeggen. Maar ik zie het niet zo snel gebeuren. Ze hebben daar natuurlijk Tina Nijkamp en dat maakt dat Angela niet per se heel erg hard nodig is. De laatste keren met Angela waren ook niet echt een heel groot succes, want er waren veel langdurige discussies omdat Johan en Angela op een aantal fundamentele punten gewoon echt van mening verschillen. Dus nee, ik zie het niet gebeuren."

"Ze hebben Tina ook een beetje in het hokje van die gezellige tafelgast geduwd. Ze hebben allemaal een rol: Valentijn Driessen is zuur, Job Knoester de kritische buurman, Wierd Duk de rechtse rakker en Tina is de gezellige tante die erbij zit. Zo werkt dat een beetje in de wereld van de VI-karakters”, weet Vlam. En dat is ook een hokje waar Angela totaal niet in zou passen. Dus ik denk niet dat ze op dit moment echt de ruimte hebben voor Angela. Maar goed, wat ik zei: zeg nooit ‘nooit’, want dingen kunnen altijd veranderen bij VI."