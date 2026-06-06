Voetbalmakelaar Rob Jansen zou in het verleden hebben overwogen om Vandaag Inside op te kopen. Het enige doel van de invloedrijke zaakwaarnemer was om de talkshow van René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen van de buis te halen.

Jansen was de aanhoudende kritiek aan de televisietafel op zijn cliënten dusdanig beu, dat hij de show wilde stoppen door deze zelf in handen te krijgen. Dit opmerkelijke plan is door Genee onthuld tijdens zijn podcast Zolang het leuk is namens BNR.

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Jansen behartigt via zijn kantoor de belangen van diverse topspelers en bekende trainers, waaronder bondscoach Ronald Koeman, die zich momenteel met het Nederlands elftal voorbereidt op het komende eindtoernooi. In de uitzendingen van Vandaag Inside lag de voetbalmakelaar in het verleden regelmatig onder vuur vanwege zijn invloed in de voetbalwereld. Die uitlatingen raakten hem dusdanig, dat het idee ontstond om de presentatoren simpelweg af te kopen en zo de kritiek te doen verstommen.

Tijdens de podcastopname bracht de presentator het opvallende verhaal direct ter sprake. “Nu we elkaar toch weer spreken: wat is er waar van het verhaal dat jij zo’n bloedhekel aan ons programma had, dat je hebt gezegd: Weet je wat? Als het aan mij ligt kan ik die jongens gewoon van de buis afhalen, dan koop ik ze gewoon af. Dat schijn jij gezegd te hebben”, begint Genee tegen zijn tafelgenoot.

De reactie van de belangenbehartiger liet weinig aan de verbeelding over en bevestigde de irritatie van weleer. “Heb ik dat gezegd? Dat had ik moeten doen. Dat had ik zeker moeten doen. Dan had ik jullie in dienst moeten nemen en jullie elk programma moeten laten beginnen met: We zijn zo blij dat Rob hier is. Ik hoor het me wel zeggen”, reageerde Jansen gevat op de suggestie.

Het gerucht over de mogelijke overname zou destijds intern zijn verspreid door Van der Gijp. Genee lachte toen hij de exacte bewoordingen van zijn collega aanhaalde tijdens het gesprek. “Ik denk dat René zei dat jij had geroepen: Ik ben nu zo klaar met het programma. Als het zo doorgaat, koop ik het programma gewoon op en geef ik ze een salaris zodat ze voor altijd hun bek moeten houden."

Jansen sloot vervolgens niet uit dat deze woorden daadwerkelijk in een vlaag van frustratie uit zijn mond zijn gekomen. “Ik kan het me niet herinneren, maar ik durf het niet te ontkennen dat ik dat gezegd heb. Het zou nog steeds kunnen, hè?”, grapt hij.