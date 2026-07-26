draagt zondagmiddag de aanvoerdersband van Feyenoord tijdens de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano. De keuze van Giovanni van Bronckhorst is opvallend, maar nog niet definitief. De trainer ziet ook doelman als kandidaat om captain van de Rotterdammers te worden.

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe leider nu Timon Wellenreuther is vertrokken naar VfL Wolfsburg. De doelman droeg de band tijdens de vorige officiële wedstrijd van de club, waardoor Van Bronckhorst kort na zijn terugkeer in De Kuip direct voor een belangrijke beslissing staat.

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Tegen Rayo Vallecano kiest hij voorlopig voor Read. De twintigjarige rechtsback begint in de basis en voert het elftal aan. Ernst, die vorige week als versterking voor het keepersgilde werd gepresenteerd, maakt onder de lat zijn eerste speelminuten in zijn nieuwe thuisstadion.

Read krijgt voorlopig de voorkeur boven Ernst

Dat Read de band krijgt, betekent volgens Van Bronckhorst niet automatisch dat de vleugelverdediger ook tijdens het seizoen de vaste aanvoerder wordt. De trainer wil zorgvuldig omgaan met de keuze en neemt daarvoor de tijd tot de start van de Eredivisie.

"Het is een belangrijke keuze voor de toekomst. Daar wil ik mijn tijd voor nemen. Het zegt wel iets dat Givairo het nu is, ik vond het nog te vroeg om Tjark (Ernst, red.) aanvoerder te maken in zijn eerste wedstrijd in De Kuip", zegt Van Bronckhorst bij Feyenoord ONE. Een andere factor is dat Read in de belangstelling staat van Nottingham Forest.

Read krijgt in ieder geval de eerste kans om zich als captain te presenteren, terwijl Ernst nadrukkelijk in beeld blijft. De 23-jarige Duitser staat tegen Rayo Vallecano achter een viermansdefensie met Jeremiah St. Juste en Thijs Kraaijeveld in het centrum. Mika Mármol begint als linksback.

Ook op het middenveld kiest Van Bronckhorst voor meerdere nieuwe en jonge gezichten. Charles Vanhoutte neemt de controlerende positie voor zijn rekening, met Gjivai Zechiël en Luciano Valente voor hem. De aanval bestaat uit Gonçalo Borges, Nacho Ferri en Shaqueel van Persie. Borges start vanaf rechts, Van Persie speelt op de linkerflank en Ferri fungeert als centrumspits.

Van Bronckhorst gelooft in nieuwe landstitel

Naast de keuze voor zijn nieuwe aanvoerder spreekt Van Bronckhorst op het clubkanaal ook over de sportieve ambities van Feyenoord. De trainer werd in 2017 kampioen met de Rotterdamse club en krijgt de vraag of hij dat kunststuk opnieuw kan herhalen.

Van Bronckhorst sluit een nieuwe landstitel niet uit, al waarschuwt hij dat alleen het uitspreken van die ambitie niet voldoende is. "Die kans is er altijd. We geloven erin. Natuurlijk is het makkelijk om dat uit te spreken, maar dat zit 'm in meetings, in trainingen, in gesprekken."

Na het duel met verliezend Conference League-finalist Rayo Vallecano speelt Feyenoord nog één oefenwedstrijd. Atalanta komt over zeven dagen naar Rotterdam. Een week later begint de ploeg van Van Bronckhorst de Eredivisie met de uitwedstrijd tegen Sparta. De eerste officiële wedstrijd in De Kuip staat op 16 augustus op het programma, wanneer Go Ahead Eagles op bezoek komt.

Opstelling Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Borges, Ferri, Van Persie.