Ajax-trainer Míchel laat zich uit over mogelijke komst Marc-André ter Stegen

Míchel, de trainer van Ajax, hoopt spoedig te kunnen verwelkomen. Hij geeft aan dat technisch directeur Jordi Cruijff druk bezig is met het versterken van de selectie.

Voor Ajax begon het seizoen donderdag al met de Conference League-voorrondewedstrijd tegen FK Vojvodina. De selectie is echter nog niet 'af'. Ajax roert zich nog op de transfermarkt. "Jordi is ermee bezig", zegt Míchel tegen Ziggo Sport, vlak voor het oefenduel met Burnley. "Hij houdt me iedere dag op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn en van de gesprekken en trajecten met de spelers. Uiteraard willen we spelers aantrekken die Ajax kunnen helpen om als ploeg verder te groeien."

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"We zijn een zeer veeleisende club. We hebben mensen nodig met een sterke mentaliteit, met een winnaarsmentaliteit. En we willen de juiste keuzes maken", legt de Spanjaard uit. "Dit soort processen zijn in de voetbalwereld niet eenvoudig. Je moet stap voor stap te werk gaan. Maar ik ben tevreden met de selectie die ik momenteel heb. Het bevalt me hoe ze werken, welke houding ze tonen en hoe ze met onze filosofie omgaan."

"Iedere speler die ons vooruithelpt, is vanzelfsprekend welkom. Maar op dit moment richt ik me op de spelers die ik tot mijn beschikking heb. Ik ben heel blij met hen", aldus Míchel, die tot slot ingaat op een vraag over Ter Stegen. "Wat Marc betreft, denk ik dat het voor iedereen duidelijk is wat er speelt. Hopelijk kan hij ons helpen en kunnen we binnenkort meer over hem vertellen."