Feyenoord-fans zeggen allemaal hetzelfde na beelden van trainingskamp

Feyenoord gaf de fans vrijdag een uniek inkijkje van het trainingskamp in het Belgische Tubeke, in een zogeheten Hotel Tour op YouTube. Luciano Valente en Tobias van den Elshout namen de presentatie voor hun rekening, iets wat uitstekend in de smaak valt bij de supporters.
In de Hotel Tour namen Valente en Van den Elshout de kijkers mee in hun trainingskampaccommodatie. Het duo laat onder meer de gym en de bioscoop zien, maar loopt bijvoorbeeld ook langs Giovanni van Bronckhorst, kaartende spelers en het verzorgingshok. Ook nieuwkomer Tjark Ernst mag zich voorstellen van Valente en Van den Elshout.
Wie doorscrollt naar de commentsectie, leest alleen maar positieve reacties over de video. Niet per se omdat de accommodatie er fraai uitziet, maar omdat de presentatie erg vermakelijk is. “Meer van dit!”, luidt een van de populairste reacties. “Leuk item, mag meer! Stuk leuker om spelers zo in actie te zien in plaats van de gortdroge interviews na afloop die compleet gemediatraind zijn”, vindt een ander.
Veel andere supporters komen met de vergelijking met Bryan Linssen en Jens Toornstra. Een aantal jaar geleden nam dat duo dit soort video’s voor hun rekening, wat gepaard ging met een flinke dosis humor. Linssen en Toornstra groeiden uit tot Lito BV. “Mooi duo! De jongere versie van Lito BV”, schrijft een fan. Andere fans toveren de naam om naar ‘Luto BV’, een verwijzing naar de voornamen van Valente en Van den Elshout.
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De FC-Update koppen zeggen ook allemaal hetzelfde de afgelopen weken haha
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De FC-Update koppen zeggen ook allemaal hetzelfde de afgelopen weken haha