Feyenoord-fans zeggen allemaal hetzelfde na beelden van trainingskamp

Feyenoord gaf de fans vrijdag een uniek inkijkje van het trainingskamp in het Belgische Tubeke, in een zogeheten Hotel Tour op YouTube. en namen de presentatie voor hun rekening, iets wat uitstekend in de smaak valt bij de supporters.

In de Hotel Tour namen Valente en Van den Elshout de kijkers mee in hun trainingskampaccommodatie. Het duo laat onder meer de gym en de bioscoop zien, maar loopt bijvoorbeeld ook langs Giovanni van Bronckhorst, kaartende spelers en het verzorgingshok. Ook nieuwkomer Tjark Ernst mag zich voorstellen van Valente en Van den Elshout.

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Wie doorscrollt naar de commentsectie, leest alleen maar positieve reacties over de video. Niet per se omdat de accommodatie er fraai uitziet, maar omdat de presentatie erg vermakelijk is. “Meer van dit!”, luidt een van de populairste reacties. “Leuk item, mag meer! Stuk leuker om spelers zo in actie te zien in plaats van de gortdroge interviews na afloop die compleet gemediatraind zijn”, vindt een ander.

Veel andere supporters komen met de vergelijking met Bryan Linssen en Jens Toornstra. Een aantal jaar geleden nam dat duo dit soort video’s voor hun rekening, wat gepaard ging met een flinke dosis humor. Linssen en Toornstra groeiden uit tot Lito BV. “Mooi duo! De jongere versie van Lito BV”, schrijft een fan. Andere fans toveren de naam om naar ‘Luto BV’, een verwijzing naar de voornamen van Valente en Van den Elshout.