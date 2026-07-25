Voetballer uit Nederlandse competitie terug bij bekende ex: ‘Volgt u het nog?’

Lies Zhara blijft de gemoederen bezighouden in de voetballerij. Volgens Instagram-account RealityFBI is de bekende Nederlandse influencer terug bij haar ex-vriend , die uitkomt voor Almere City. Eerder deze maand zou de content creator het gezellig hebben gehad met Go Ahead Eagles-aanvoerder .

De naam van Zhara duikt regelmatig op in de voetbalwereld. De 25-jarige, goed voor zo’n 537 duizend volgers op Instagram, was sinds april samen met Lawrence – die daarvoor een relatie had met een andere influencer: Monica Geuze. Die relatie leek na een paar maanden stuk te lopen, waarna Zhara al snel gespot werd met Kramer.

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Maar ook dat lijkt te zijn stukgelopen. RealityFBI wist gister (vrijdag) te melden dat Zhara inmiddels weer terug is bij ex-vriend Lawrence. “We hebben bijna een Excel-bestand nodig”, schrijft het. Via Snapchat laat de influencer weten terug te zijn bij de voetballer van Almere City: “Volgt u het nog?” Het sociale medium deelt vervolgens een foto waarop te zien is dat Zhara en Lawrence aan het wandelen zijn met een hondje.

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