Live voetbal

Chris Woerts komt met slecht nieuws voor Feyenoord-supporters

23 juli 2026, 13:07
Chris Woerts bij De Oranjezomer
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Joey Kooij mag per direct weer wedstrijden van Feyenoord fluiten na het vertrek van Calvin Stengs. Chris Woerts en Koert Westerman stellen bij De Oranjezomer dat dit geen goed nieuws is voor de supporters van Feyenoord.

Feyenoord kondigde woensdag het vertrek van Stengs uit Rotterdam-Zuid aan. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten had nog een contract tot medio 2027 in De Kuip, maar dit is ‘in goed overleg’ ontbonden. Vorig seizoen mocht de linkspoot ook al uitkijken naar een nieuwe club en vertrok hij op huurbasis naar Pisa. Door blessureleed besloten de Italianen al snel Stengs niet definitief in te lijven.

Artikel gaat verder onder video

De creatieveling begon de voorbereiding nog bij Feyenoord, maar zal nu dus op zoek gaan naar een nieuwe club. Voor de Rotterdammers heeft het ontbinden van het contract van Stengs het gevolg dat Kooij weer wedstrijden van Feyenoord mag fluiten. De arbiter is net als Stengs een schoonzoon van Frank de Boer en mocht dus jarenlang geen wedstrijden van de Rotterdammers leiden. Tijdens de verhuurperiode van Stengs stond de leidsman al wel op het veld met de nummer twee van afgelopen seizoen.

Nu Stengs definitief is vertrokken betekent het dat Kooij ook in de toekomst weer wedstrijden van Feyenoord mag fluiten. “Het is wel slecht voor de Feyenoord-supporters”, begint Woerts in De Oranjezomer als de transfer van Stengs ter sprake komt. “Nu mag Joey Kooij weer Feyenoord fluiten, dat is heel jammer.” Daar is Westerman het volledig mee eens. “Het is een zege als Joey Kooij je wedstrijd niet fluit. Dat is echt heel fijn”, aldus de commentator.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord verkoopt Hwang: FC Porto maakt transfersom bekend

Feyenoord verkoopt Hwang: FC Porto maakt transfersom bekend

  • ma 20 juli, 22:21
  • 20 jul. 22:21
  • 7
Calvin Stengs vertrekt per direct bij Feyenoord

Calvin Stengs vertrekt per direct bij Feyenoord

  • Gisteren, 18:23
  • Gisteren, 18:23
  • 2
Crysencio Summerville

Summerville twijfelt plots over Al-Hilal, maar Feyenoord heeft een duidelijke wens

  • Gisteren, 11:51
  • Gisteren, 11:51
  • 2
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Calvin Stengs

Calvin Stengs
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Pisa
4
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws