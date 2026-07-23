Chris Woerts komt met slecht nieuws voor Feyenoord-supporters

Joey Kooij mag per direct weer wedstrijden van Feyenoord fluiten na het vertrek van . Chris Woerts en Koert Westerman stellen bij De Oranjezomer dat dit geen goed nieuws is voor de supporters van Feyenoord.

Feyenoord kondigde woensdag het vertrek van Stengs uit Rotterdam-Zuid aan. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten had nog een contract tot medio 2027 in De Kuip, maar dit is ‘in goed overleg’ ontbonden. Vorig seizoen mocht de linkspoot ook al uitkijken naar een nieuwe club en vertrok hij op huurbasis naar Pisa. Door blessureleed besloten de Italianen al snel Stengs niet definitief in te lijven.

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De creatieveling begon de voorbereiding nog bij Feyenoord, maar zal nu dus op zoek gaan naar een nieuwe club. Voor de Rotterdammers heeft het ontbinden van het contract van Stengs het gevolg dat Kooij weer wedstrijden van Feyenoord mag fluiten. De arbiter is net als Stengs een schoonzoon van Frank de Boer en mocht dus jarenlang geen wedstrijden van de Rotterdammers leiden. Tijdens de verhuurperiode van Stengs stond de leidsman al wel op het veld met de nummer twee van afgelopen seizoen.

Nu Stengs definitief is vertrokken betekent het dat Kooij ook in de toekomst weer wedstrijden van Feyenoord mag fluiten. “Het is wel slecht voor de Feyenoord-supporters”, begint Woerts in De Oranjezomer als de transfer van Stengs ter sprake komt. “Nu mag Joey Kooij weer Feyenoord fluiten, dat is heel jammer.” Daar is Westerman het volledig mee eens. “Het is een zege als Joey Kooij je wedstrijd niet fluit. Dat is echt heel fijn”, aldus de commentator.