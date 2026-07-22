In-Beom Hwang biedt excuses aan na vertrek bij Feyenoord: 'Aan alle fans...'

heeft met een emotioneel bericht afscheid genomen van Feyenoord. De middenvelder, die zijn loopbaan vervolgt bij FC Porto, bedankt de Rotterdamse aanhang voor de steun van de afgelopen twee jaar. Tegelijkertijd biedt hij zijn excuses aan omdat hij de ploeg vorig seizoen naar eigen zeggen onvoldoende heeft kunnen helpen.

“Feyenoorders, bedankt dat jullie mij twee jaar geleden hebben omarmd. Bedankt dat jullie mij en mijn familie een thuisgevoel hebben gegeven en mij de kans hebben geboden om de club en de stad te vertegenwoordigen. Ook bedankt voor het lied dat ik de rest van mijn leven nooit meer zal vergeten. Het was een voorrecht om voor jullie te spelen”, schrijft Hwang op Instagram.

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De Zuid-Koreaan sluit zijn boodschap af met een schuldbewuste passage. “Tot slot: sorry dat ik het team vorig seizoen niet zoveel heb kunnen helpen als ik had moeten doen. Veel succes. Ik zal jullie altijd blijven steunen.”

Die excuses komen vooral voort uit zijn vele fysieke problemen. Hwang liep in september een kuitblessure op, raakte in november geblesseerd aan zijn dij en moest vanaf maart herstellen van enkelbandletsel. Daardoor kwam hij in slechts 17 van de 34 competitiewedstrijden in actie.

Hwang vertrekt na 54 wedstrijden, vier doelpunten en acht assists uit De Kuip. FC Porto betaalt 4,5 tot maximaal 5 miljoen euro voor de 29-jarige middenvelder, die in Portugal een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar heeft ondertekend. Daar gaat hij eindelijk samenwerken met Francesco Farioli, die hem eerder al naar Alanyaspor, OGC Nice en Ajax probeerde te halen.