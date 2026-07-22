Ajax dreigt naast de gedroomde komst van te gaan grijpen. Volgens clubwatcher Lentin Goodijk (Voetbal International) wordt de komst van de international van Marokko 'een lastig verhaal' voor de Amsterdammers.

Vorige week werd duidelijk dat Ajax in de markt is voor Ounahi, die afgelopen seizoen bij Girona samenwerkte met de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers, Míchel. De middenvelder zou een ontsnappingsclausule ter hoogte van 25 miljoen euro hebben staan in zijn contract bij de Spaanse degradant, maar Ajax zou met Girona onderhandelen over een lagere vergoeding.

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In de Pak Schaal Podcast gaat Goodijk in op de laatste ontwikkelingen rond de gedroomde komst van Ounahi naar de Johan Cruijff ArenA. "Het blijkt toch wel een best wel lastig verhaal om die binnen te halen", zegt de Ajax-watcher. "Ook omdat er vanuit Saoedi-Arabië interesse in hem is. Hij was een paar jaar geleden ook in beeld bij Ajax en dat speelde nu ook weer. Ze vinden hem heel interessant en hij wil graag weer onder Míchel spelen."

"Maar: Ounahi kan in Saudi-Arabië een stuk meer verdienen dan bij Ajax", vervolgt Goodijk. "Dat is ook wel een afweging, dus ik heb mijn twijfels of het uiteindelijk gaat lukken, eerlijk gezegd", aldus de journalist.