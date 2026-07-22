Het plan van de FIFA om het WK voetbal in de toekomst uit te breiden naar liefst 64 deelnemers 'gaat honderd procent procent door', zegt Chris Woerts in De Oranjezomer. Medegast Koert Westerman gruwt er van en geeft aan dat hij het afgelopen toernooi al 'de helft van de wedstrijden niet eens gezien heeft', zelfs niet de potjes waar hij later het commentaar bij in moest spreken.

Het voorbije WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico kende voor het eerst een deelnemersveld van 48 landen. Dat waren er al 16 meer dan op de vorige zeven toernooien het geval waren (sinds het WK 1998 in Frankrijk namen elke vier jaar 32 landen deel). FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet echter al meermaals doorschemeren dat er achter de schermen wordt gepraat over een nóg grotere uitbreiding, naar liefst 64 deelnemende landen.

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De ontwikkelingen komen woensdagavond ter sprake in De Oranjezomer. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL, Alejandro Domínguez, liet zich recent al ontvallen dat het aankomende WK in 2030 al met 64 landen gespeeld zal gaan worden. "Tot grote verrassing van Marokko, Spanje en Portugal", verwijst Woerts naar de drie landen die het toernooi gezamenlijk organiseren. "Die wisten van niks en zeiden ook: We zijn al zo ver in de voorbereiding, dat gaat bijna niet." Vier jaar later zullen de plannen van Infantino echter alsnog worden uitgevoerd, zegt Woerts stellig: "In 2034 in Saudi-Arabië: honderd procent 64 landen", aldus de sportmarketeer.

Westerman vindt het maar niks, zegt de voetbalcommentator. "Ik vind het ontzettend jammer. Ik begrijp de heren, wat ze zeggen. Maar ik vind: een WK, daar hoort de elite zich voor te kwalificeren." Het voorbije toernooi kon Westerman lange tijd dan ook totaal niet boeien: "Ik heb de helft van de wedstrijden niet eens gezien. Wat moet je ermee? Pas vanaf de kwartfinales dacht ik: Nu gaat het beginnen. Niet om ouderwets over te komen, ik snap de commerciële redenen..."

Toch is Westerman met zijn mening wel degelijk ouderwets, betoogt Woerts: "Je moet ook een beetje kijken naar de kleine landen, die willen zich ook ontwikkelen op voetbalgebied." Rutger Castricum vult aan: "Het was best spectaculair, Koert. Je hebt gewoon niet gekeken en daar baal je nu achteraf van." Westerman weerspreekt dat: "Ik moest samenvattingen inspreken voor Het Oranje Café, dus ik heb alles gekeken. En ik vond het niks."