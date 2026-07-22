Trump schuift FIFA-baas Infantino naar voren voor absolute topfunctie

Donald Trump wil Gianni Infantino naar voren schuiven als nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat meldt de New York Post op basis van bronnen rond de Amerikaanse president. De FIFA-voorzitter zou volgens Trump over het aanzien en de verbindende kwaliteiten beschikken om António Guterres op te volgen.

De 56-jarige Infantino bouwde tijdens de organisatie van het WK een hechte relatie op met Trump. De Zwitserse voetbalbestuurder betrok de president nadrukkelijk bij het toernooi en kende hem in december bovendien de eerste FIFA-vredesprijs toe.

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Volgens een bron dicht bij Trump is de president onder de indruk van de internationale positie van Infantino. “Hij wordt overal ter wereld gerespecteerd en heeft het bijzondere vermogen om mensen bij elkaar te brengen”, klinkt het.

Infantino moet langs Veiligheidsraad en Algemene Vergadering

Guterres treedt eind december terug, waardoor dit jaar een opvolger moet worden aangewezen. Om de functie te bemachtigen, heeft Infantino eerst de steun nodig van de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad. De vijf permanente leden beschikken daarbij over een vetorecht. Daarna moet ook de Algemene Vergadering met zijn benoeming instemmen.

Het is nog niet duidelijk of Infantino zelf belangstelling heeft voor de positie. Ook is onbekend in hoeverre Trump het idee al rechtstreeks met hem heeft besproken. De Amerikaanse president ziet volgens de krant echter ruimte in een kandidatenveld dat door een betrokkene weinig overtuigend wordt genoemd.

Tot de bekendere namen behoren de voormalige Chileense president Michelle Bachelet en Rafael Grossi, directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Een kandidatuur van Infantino zou afwijken van de verwachting dat de nieuwe secretaris-generaal uit Latijns-Amerika of het Caribisch gebied komt. Volgens meerdere bronnen hoeft die informele geografische roulatie hem echter niet uit te sluiten.

Paolo Zampolli, Trumps speciaal gezant voor mondiale partnerschappen, reageert enthousiast op het plan. “Alleen president Trump kan met zo’n geniaal idee komen”, zegt hij. Volgens Zampolli zou Infantino 'uitstekend werk leveren' en wordt hij 'door iedereen gewaardeerd'.

De Italiaans-Amerikaanse zakenman en diplomaat ziet bovendien duidelijke overeenkomsten tussen beide functies. “Bij de Verenigde Naties moet je omgaan met 193 lidstaten. FIFA telt er meer dan tweehonderd en Gianni heeft bewezen dat hij zo’n organisatie kan leiden”, stelt hij.

Zampolli, die persoonlijk bevriend is met Infantino, bracht tijdens de WK-finale nog tijd met hem door. Over een mogelijke overstap naar de Verenigde Naties werd toen volgens hem niet gesproken.

Forse salarisdaling en onrust rond herverkiezing

Trump uitte eerder stevige kritiek op de rol van de Verenigde Naties bij grote internationale conflicten. Sinds zijn terugkeer in het Witte Huis verlaagde hij de Amerikaanse bijdragen aan de organisatie en trok hij de Verenigde Staten terug uit meerdere VN-instellingen. Een benoeming van Infantino zou de verhouding tussen Trump en de Verenigde Naties mogelijk kunnen veranderen.

Voor de FIFA-president zou de overstap financieel een grote stap terug betekenen. Infantino verdient bij de wereldvoetbalbond ongeveer zes miljoen dollar per jaar, terwijl de recent gemelde vergoeding voor de secretaris-generaal van de VN rond de 418.000 dollar ligt.

Infantino heeft zich ondertussen kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn als FIFA-president. Die verkiezing vindt in maart plaats.

Zijn positie staat desondanks onder druk door de bemoeienis van Trump met de schorsing van de Amerikaanse international Folarin Balogun tijdens het WK. De president drong bij Infantino aan op het terugdraaien van diens schorsing van één wedstrijd voor het duel met België. Die beslissing leidde tot woede bij met name Europese landen.

Infantino heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de New York Post om commentaar op de mogelijke functie bij de Verenigde Naties.