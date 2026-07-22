Ook zus van Leandro Paredes zorgt voor enorme rel na WK-finale

In navolging van heeft ook zijn zus Bárbara een rel veroorzaakt na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net als veel Argentijnse fans én spelers noemt ze de Falklandeilanden eigendom van Argentinië.

Argentinië verloor de finale na verlenging met 1-0 van Spanje, maar Bárbara Paredes probeerde de teleurstelling kort na de eindstrijd te relativeren. Daarbij wees ze vooral op de route die de regerend kampioen tijdens het toernooi had afgelegd.

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“Dat we zo ver zijn gekomen en onderweg ook Engeland hebben verslagen, betekende alles voor ons”, schreef ze op sociale media. “We hebben misschien geen vierde ster, maar de Malvinas zijn van ons”, aldus de zus van de Argentijnse international.

Ze verwijst naar de Falklandeilanden, die in Argentinië bekendstaan als de Islas Malvinas. Argentinië en Engeland claimen de eilandengroep, wat in 1982 uitmondde in een oorlog van 74 dagen. Daarbij kwamen meer dan negenhonderd mensen om het leven.

Paredes dreigt duels van Boca Juniors te missen

Terwijl zijn zus het middelpunt van een online rel werd, keerde Paredes met de Argentijnse selectie terug naar zijn vaderland. Zijn vooruitzichten bij Boca Juniors zijn echter allesbehalve rooskleurig.

De middenvelder werd in de slotfase van de WK-finale van het veld gestuurd na zijn betrokkenheid bij een chaotische confrontatie met Eric García en Gavi. Daardoor bestaat de kans dat hij de eerste ontmoeting van Boca Juniors met O’Higgins in de Copa Sudamericana moet missen.

Ook fysiek kwam Paredes niet ongeschonden uit het WK. Volgens de Argentijnse sportkrant Olé speelde hij de finale in New Jersey met een gebroken rib. Daardoor is het onzeker wanneer hij weer inzetbaar is voor zijn club.

FIFA onderzoekt massale vechtpartij

De FIFA is ondertussen een formeel disciplinair onderzoek begonnen naar de ongeregeldheden na de finale. De tuchtcommissie gaat de rapporten van de arbitrage en de beschikbare beelden bestuderen voordat eventuele straffen worden vastgesteld.

De situatie escaleerde direct na het laatste fluitsignaal, toen de Spaanse spelers het veld op stormden om hun tweede wereldtitel te vieren. In de chaos zou Nahuel Molina een klap hebben uitgedeeld aan Rodri, waarna spelers en stafleden van beide landen met elkaar slaags raakten.

Ook rond de dug-outs bleef het onrustig. Roberto ‘Ratón’ Ayala, assistent van bondscoach Lionel Scaloni, duwde Dani Olmo tijdens de confrontatie hard weg. Paredes misdroeg zich jegens Eric García en Gavi. Aanvankelijk werd gemeld dat hij daarvoor nog een rode kaart ontving, maar volgens bronnen bij de FIFA was daar geen sprake van.