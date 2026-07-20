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Het gaat helemaal mis na finale: Leandro Paredes slaat wild om zich heen en krijgt rode kaart

20 juli 2026, 00:18   Bijgewerkt: 00:26
Leandro Paredes
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Bizarre taferelen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name bij Leandro Paredes liep de frustratie hoog op. Hij greep Eric García bij de keel en deelde een klap uit aan Gavi. Zijn gedrag leverde hem na het laatste fluitsignaal nog een rode kaart op.

Er ontstonden na afloop meteen opstootjes. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni zag zich genoodzaakt om het veld te betreden, ogenschijnlijk om zijn eigen spelers tot bedaren te brengen. Bij Paredes lukte dat niet. Eerst probeerde Scaloni om García apart te nemen, maar voordat hij dat kon doen, greep Paredes hem hardhandig bij de keel.

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Gavi reageerde op zijn beurt door een duw uit te delen aan Paredes, Vervolgens werd Gavi door Thiago Almada naar de grond gewerkt, trok Paredes hem omhoog aan zijn hesje en deelde Paredes een tik uit op het gezicht van Gavi, om hem vervolgens weer naar de grond te duwen. Scheidsrechter Slavko Vincic gaf een rode kaart, waardoor Paredes na Enzo Fernández (in reguliere speeltijd) de tweede Argentijn werd die rood kreeg.

Analist Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor de Argentijnen. “Paredes is echt een schande voor het voetbal. Echt waar”, foetert hij. “Het is beschamend om te zien hoe dit team, dat echt goed kan voetballen, zich gedraagt in een wedstrijd.”

“Het is zo verdiend dat ze verliezen, met nul schoten op doel. Ik kan er zo kwaad om worden, om een wedstrijd zo te spelen met dit gedrag”, vervolgt Perez. ‘Je wordt natuurlijk ook wel in een hoek gedreven door het superieure Spanje, maar om op deze manier iets te bewerkstelligen, is schandalig voor Argentinië. Dit is gewoon gênant. Paredes, Tagliafico, Otamendi tijdens de wedstijd… Fucking hell!”

Het ligt in de lijn der verwachting dat de taferelen nog een staartje kunnen krijgen. Mogelijk maakt de disciplinaire commissie van de FIFA in een later stadium schorsingen uitdeelt als gevolg van de incidenten.

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Kaozz
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Paredes langdurig verbannen van de velden. Schandalig dit soort spelers

peterdejong1983
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Zoals obelix zou zeggen : rare jongens die Argentijnen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
175 Reacties
45 Dagen lid
399 Likes
Kaozz
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  • 2
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Paredes langdurig verbannen van de velden. Schandalig dit soort spelers

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.046 Reacties
1.392 Dagen lid
4.860 Likes
peterdejong1983
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Zoals obelix zou zeggen : rare jongens die Argentijnen

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Leandro Paredes

Leandro Paredes
Boca Juniors
Team: Boca
Leeftijd: 32 jaar (29 jun. 1994)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Boca
15
2
2025
Boca
17
1
2024/2025
Roma
22
3
2024/2025
Roma
1
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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