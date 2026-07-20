Het gaat helemaal mis na finale: Leandro Paredes slaat wild om zich heen en krijgt rode kaart

Bizarre taferelen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name bij liep de frustratie hoog op. Hij greep Eric García bij de keel en deelde een klap uit aan Gavi. Zijn gedrag leverde hem na het laatste fluitsignaal nog een rode kaart op.

Er ontstonden na afloop meteen opstootjes. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni zag zich genoodzaakt om het veld te betreden, ogenschijnlijk om zijn eigen spelers tot bedaren te brengen. Bij Paredes lukte dat niet. Eerst probeerde Scaloni om García apart te nemen, maar voordat hij dat kon doen, greep Paredes hem hardhandig bij de keel.

Artikel gaat verder onder video

Gavi reageerde op zijn beurt door een duw uit te delen aan Paredes, Vervolgens werd Gavi door Thiago Almada naar de grond gewerkt, trok Paredes hem omhoog aan zijn hesje en deelde Paredes een tik uit op het gezicht van Gavi, om hem vervolgens weer naar de grond te duwen. Scheidsrechter Slavko Vincic gaf een rode kaart, waardoor Paredes na Enzo Fernández (in reguliere speeltijd) de tweede Argentijn werd die rood kreeg.

Analist Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor de Argentijnen. “Paredes is echt een schande voor het voetbal. Echt waar”, foetert hij. “Het is beschamend om te zien hoe dit team, dat echt goed kan voetballen, zich gedraagt in een wedstrijd.”

“Het is zo verdiend dat ze verliezen, met nul schoten op doel. Ik kan er zo kwaad om worden, om een wedstrijd zo te spelen met dit gedrag”, vervolgt Perez. ‘Je wordt natuurlijk ook wel in een hoek gedreven door het superieure Spanje, maar om op deze manier iets te bewerkstelligen, is schandalig voor Argentinië. Dit is gewoon gênant. Paredes, Tagliafico, Otamendi tijdens de wedstijd… Fucking hell!”

Het ligt in de lijn der verwachting dat de taferelen nog een staartje kunnen krijgen. Mogelijk maakt de disciplinaire commissie van de FIFA in een later stadium schorsingen uitdeelt als gevolg van de incidenten.