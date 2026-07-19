Live voetbal

Nederlandse kijkers zeggen massaal hetzelfde over Leandro Paredes

19 juli 2026, 22:56
Leandro Paredes
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Leandro Paredes heeft binnen zeven minuten na zijn invalbeurt de woede op zijn hals gehaald tijdens de WK-finale. De Argentijn deelde een gemene tik uit aan Rodri en liet het daar niet bij. Nederlandse kijkers reageren vol afschuw op de acties van de middenvelder van Boca Juniors.

Paredes begon zondagavond op de bank in de WK-finale tegen Spanje, maar werd direct na rust binnen de lijnen gebracht door bondscoach Lionel Scaloni. Al snel zorgde de middenvelder voor opschudding. Binnen zeven minuten deelde hij uit het niets een tik uit in de rug van Rodri, die de actie niet zag aankomen.

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Scheidsrechter Slavko Vinčić zag het incident en gaf een vrije trap, maar hield zijn kaarten op zak. Dat veranderde toen Paredes kort daarna de confrontatie aanging met Dani Olmo en hem tegen de grond duwde. De arbiter kon niet anders dan de Argentijn op de bon slingeren. Paredes hield zich vervolgens allerminst in: enkele minuten later schoffelde hij ook Pedro Porro onderuit, vlak voor het eigen strafschopgebied. Vervolgens deelde hij in de 75ste minuut van de wedstrijd een elleboogstoot uit aan Mikel Merino.

De Nederlandse tv-kijkers vinden dat Vinčić Paredes na de tik op Rodri direct met een rode kaart van het veld had moeten sturen, zo klinkt het massaal op sociale media. "Het is zo'n vieze provocateur. Hij komt goed weg met geel", schrijft een kijker. "Dit had rood moeten zijn", oordeelt een ander.

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dilima1966
3.810 Reacties
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18.075 Likes
dilima1966
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Het is een gewoonte geworden iedere keer het zelfde stopwoordt van update ....Nederlandse kijkers zeggen massaal hetzelfde over fc update praat ook voor iedere Nederlander

Kaozz
175 Reacties
45 Dagen lid
399 Likes
Kaozz
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Ook wat er na de wedstrijd gebeurt. Niet normaal die Paredes

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.810 Reacties
1.133 Dagen lid
18.075 Likes
dilima1966
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  • 1
    + 1
avatar

Het is een gewoonte geworden iedere keer het zelfde stopwoordt van update ....Nederlandse kijkers zeggen massaal hetzelfde over fc update praat ook voor iedere Nederlander

Kaozz
175 Reacties
45 Dagen lid
399 Likes
Kaozz
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  • 0
    + 1
avatar

Ook wat er na de wedstrijd gebeurt. Niet normaal die Paredes

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Leandro Paredes

Leandro Paredes
Boca Juniors
Team: Boca
Leeftijd: 32 jaar (29 jun. 1994)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Boca
15
2
2025
Boca
17
1
2024/2025
Roma
22
3
2024/2025
Roma
1
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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