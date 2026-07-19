Nederlandse kijkers zeggen massaal hetzelfde over Leandro Paredes

heeft binnen zeven minuten na zijn invalbeurt de woede op zijn hals gehaald tijdens de WK-finale. De Argentijn deelde een gemene tik uit aan Rodri en liet het daar niet bij. Nederlandse kijkers reageren vol afschuw op de acties van de middenvelder van Boca Juniors.

Paredes begon zondagavond op de bank in de WK-finale tegen Spanje, maar werd direct na rust binnen de lijnen gebracht door bondscoach Lionel Scaloni. Al snel zorgde de middenvelder voor opschudding. Binnen zeven minuten deelde hij uit het niets een tik uit in de rug van Rodri, die de actie niet zag aankomen.

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Scheidsrechter Slavko Vinčić zag het incident en gaf een vrije trap, maar hield zijn kaarten op zak. Dat veranderde toen Paredes kort daarna de confrontatie aanging met Dani Olmo en hem tegen de grond duwde. De arbiter kon niet anders dan de Argentijn op de bon slingeren. Paredes hield zich vervolgens allerminst in: enkele minuten later schoffelde hij ook Pedro Porro onderuit, vlak voor het eigen strafschopgebied. Vervolgens deelde hij in de 75ste minuut van de wedstrijd een elleboogstoot uit aan Mikel Merino.

De Nederlandse tv-kijkers vinden dat Vinčić Paredes na de tik op Rodri direct met een rode kaart van het veld had moeten sturen, zo klinkt het massaal op sociale media. "Het is zo'n vieze provocateur. Hij komt goed weg met geel", schrijft een kijker. "Dit had rood moeten zijn", oordeelt een ander.