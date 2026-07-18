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Hélène Hendriks plots afwezig bij De Oranjezomer: dit is waarom

18 juli 2026, 20:14
Helene Hendriks
Foto: © De Oranjezomer
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Hélène Hendriks is zaterdagavond niet van de partij bij de uitzending van De Oranjezomer. De vaste presentatrice van de talkshow van SBS6 wordt vervangen door Thomas van Groningen, zo werd duidelijk tijdens de intro van het programma.

Hendriks presenteert normaliter de uitzendingen van De Oranjezomer, maar schittert zaterdagavond door afwezigheid. “Ik zit één avond hier, omdat Hélène ontbreekt wegens familieomstandigheden. Maakt verder niet uit”, zegt invaller Van Groningen.

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Met welke familieomstandigheden Hendriks te maken heeft, wordt logischerwijs niet gemeld. De andere gasten aan tafel bij Van Groningen zijn Maurice Steijn, Ben van der Burg en Hugo Borst. Laatstgenoemde was vrijdag ook al van de partij en deed toen heftige uitspraken over de overleden scheidsrechter Rob Dieperink.

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