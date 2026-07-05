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Hélène Hendriks onthult grote tv-droom: ‘Maar die betalen niet zo goed’

5 juli 2026, 06:55
Helene Hendriks
Foto: © De Oranjezomer
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Hélène Hendriks groeide de laatste jaren uit tot een van de meest geboekte televisiepresentatoren van Nederland. De 45-jarige presentatrice is trots op wat ze al bereikt heeft, maar koestert naar eigen zeggen nog één grote droom.

"Mijn grote droom die nog niet is uitgekomen, en die misschien ook helemaal niet gaat uitkomen, is het presteren van het WK of een Olympische Spelen", vertelt Hendriks in de podcast van Sportnieuws. “Maar dan ben je afhankelijk van de rechten.”

“Dus dan moet je naar de NOS”, merkt presentator Damian Vlottes op. Hendriks erkent: “Precies, dat zou dan de enige optie zijn.”

“Maar die betalen niet zo goed. Dat weet ik uit ervaring”, merkt de eveneens aanwezige Robert Maaskant op.

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“Dat is één”, reageert Hendriks. De presentator van De Oranjezomer en Ziggo Sport voegt daaraan toe: “En die gaan mij ook nooit vragen. Ik denk dat ik een te commercieel gezicht ben. Je ziet bij de NOS andere presentatoren, wat ook helemaal goed is en past bij de NOS. Ik denk niet daar ik daar tussen pas. Ik denk dat ik al snel over het randje zou gaan. “

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