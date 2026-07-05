Noa Vahle gedraagt zich op tv te veel als de mannen van Vandaag Inside, zo stelt Privé-verslaggever Jan Uriot. De journalist is van mening dat Vahle geen eigen persoonlijkheid heeft.

Vahle is een vast gezicht op tv bij Talpa, waar haar oom John de Mol de grote baas is. Uriot is echter niet onder de indruk van de verslaggeefster, zo maakt hij duidelijk in de podcast Strikt Privé. “Of ik Noa een groot talent vind? Nou, talent heeft ze zeker natuurlijk, maar het pakt mij nog niet helemaal”, aldus de journalist. Uriot sprak onlangs met iemand die aangaf dat Vahle vooral probeert de mannen van VI te imiteren. “En daar ga ik een beetje in mee inderdaad.”

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Uriot denkt wel dat Vahle met meer ervaring een eigen persoonlijkheid kan ontwikkelen. “Ze moet nog wat meer vlieguren maken”, zegt hij. “De persoonlijkheid, zoals natuurlijk Hélène Hendriks dat wel heeft, die heeft ze volgens mij nog niet.” Daar is Jordi Versteegden het niet helemaal mee eens. De journalist van De Telegraaf wijst op de podcast die Vahle maakt samen met Hendriks en Merel Ek.

“Ik zie dat ze haar best doet die persoonlijkheid te creëren, want ze heeft nu bijvoorbeeld die podcast”, aldus Versteegden. “Daarin vertelt ze al veel meer over haar persoonlijke leven. Dat gaat ook over seks enzo, maar niet iedereen luistert die podcast natuurlijk”, geeft de verslaggever toe. “Om je met iemand te kunnen identificeren op tv, wil je wel een beetje weten wie degene is.” Versteegden vraagt vervolgens aan Uriot of Vahle dat op tv genoeg laat zien. “Totaal niet”, antwoordt hij. “Ik zie haar bijvoorbeeld op dit moment ook helemaal nog geen eigen show presenteren. Volgens mij lukt dat nog niet.” Wel is Uriot ervan overtuigd dat dit op termijn wel een keer gaat gebeuren.