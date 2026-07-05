Míchel na verloren oefenduel Ajax: 'Dit is nog niet wat ik wil zien'

Míchel heeft na zijn officieuze debuut als trainer van Ajax direct duidelijk gemaakt dat zijn ploeg nog een lange weg te gaan heeft. De Amsterdammers gingen zaterdag in hun eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 1-3 onderuit tegen Panathinaikos, waarna de Spanjaard benadrukte dat zijn elftal nog ver verwijderd is van het niveau dat hij voor ogen heeft.

De oefennederlaag vormde voor de nieuwe hoofdtrainer vooral een eerste meetmoment. Míchel werkt pas kort met zijn selectie en ziet dat er nog veel werk aan de winkel is. Tegen de Griekse tegenstander, die binnen een halfuur op een 0-2 voorsprong kwam, was het optreden nog niet representatief voor het Ajax dat hij wil bouwen. Ondanks de tegentreffers zag de voormalig trainer van Girona wel een positieve instelling binnen de spelersgroep.

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"Deze week stond vooral in het teken van elkaar leren kennen", legde de oefenmeester uit aan de clubkanalen van Ajax. "Ik heb de spelers vooraf natuurlijk veel op video gezien, maar op het trainingsveld krijg je pas echt een beeld van hoe ze zijn. Dat proces is nu begonnen en van daaruit moeten we verder bouwen". Over het veldspel was de tacticus echter kritisch. "Dit soort wedstrijden zijn belangrijk om te zien waar je staat en waar je moet verbeteren", aldus de trainer. "Mijn verwachtingen zijn hoog en op dit moment zitten we nog niet in de buurt van het Ajax dat ik uiteindelijk wil zien."

De vijftigjarige oefenmeester gaf aan momenteel druk bezig te zijn met het leren kennen van de club, zijn staf en een flink vernieuwde selectie. Technisch directeur Jordi Cruyff haalde onlangs onder meer Marc-André ter Stegen en Caio Henrique naar de Johan Cruijff ArenA, terwijl Míchel zelf hard aan zijn Engels werkt zodat de communicatie met de spelersgroep steeds makkelijker zal verlopen. De kersverse eindverantwoordelijke wil bovendien vasthouden aan de traditionele speelstijl van de club. "Ajax is historisch gezien een club die wedstrijden wil domineren en aanvallend voetbal speelt. Dat is ook de richting die ik op wil. Ik wil een agressief team zien dat vooruit verdedigt en initiatief neemt," klonk het ambitieus.

Volgens de Spanjaard begint alles daarbij met het vormen van een hechte groep. De tijd om die eenheid te smeden is relatief kort, aangezien de eerste officiële wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League al op 23 juli op het programma staat. "Als we erin slagen om een echte eenheid te worden en allemaal dezelfde kant op werken, dan is er voldoende kwaliteit aanwezig om mooie dingen te bereiken. Uiteindelijk is het mijn doel om Ajax terug te brengen naar de plek waar deze club thuishoort," stelde Míchel.

Tot slot richtte hij zich direct tot de supporters van de Amsterdammers. Volgens hem staan zij centraal in zijn plannen en wil hij een ploeg neerzetten waar de fans zich mee kunnen identificeren. "Voor mij zijn de supporters het belangrijkste. Ik wil dat ze trots zijn op het team en met plezier naar onze wedstrijden kijken, zowel thuis als uit. Ze moeten het gevoel hebben dat de ploeg de club op de juiste manier vertegenwoordigt", besloot de hoofdtrainer.