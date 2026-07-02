Solistische Cruijff zorgt voor onrust bij Ajax: ‘Wat is zijn plan eigenlijk?’

Het Parool schetst in een uitgebreide reconstructie een beeld van interne onrust bij Ajax sinds de komst van Jordi Cruijff. Volgens de krant, die zich baseert op gesprekken met meerdere (ex-)medewerkers, zorgt de nieuwe technisch directeur voor een opvallend solistische werkwijze die leidt tot onzekerheid en een uittocht van sleutelpersonen binnen de club.

De komst van Cruijff heeft volgens de Amsterdamse krant een duidelijke breuklijn veroorzaakt in de organisatie op De Toekomst. Waar voorheen meerdere directieleden gezamenlijk opereerden, heeft Cruijff zijn eigen koers uitgezet. “De ruimte is niet langer een flexplek van de directie, maar draagt nu simpelweg zijn naam. Dat symboliseert de manier waarop hij de macht naar zich toe heeft getrokken,” schrijft de krant in haar schets van de situatie.

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Die werkwijze zou binnen de club leiden tot wrijving met bestaande structuren. Scoutingsafdelingen en ondersteunende staf zouden sindsdien grotendeels langs de zijlijn staan. “De scoutingsafdeling zit er voor spek en bonen bij,” stelt een betrokkene, dat het functioneren van Cruijff omschrijft als sterk hiërarchisch en gesloten. Een van de grootste pijnpunten binnen de organisatie is volgens de krant het gebrek aan communicatie over zijn sportieve visie. Een medewerker die anoniem met de krant sprak, schetst de frustratie op de werkvloer: “Cruijff vindt dat het anders moet, maar ik heb nooit gehoord hoe dat dan precies moet. Wat is zijn plan eigenlijk?”

Volgens meerdere bronnen binnen de club leidt dat tot onzekerheid bij stafleden en medewerkers. Beslissingen zouden snel en zonder brede afstemming worden genomen, wat de continuïteit van het beleid onder druk zet. Zo werd eerder al het vertrek van meerdere stafleden en directiefiguren gemeld, waaronder Louis van Gaal als adviseur en diverse technische specialisten. De krant plaatst dat in een bredere trend van personeelswisselingen sinds de komst van Cruijff. “Sinds zijn entree is er sprake van een uittocht van sleutelpersonen,” schrijft Het Parool, dat daarbij wijst op meerdere vertrekkende functionarissen binnen de technische en medische staf.

Ook de manier waarop met trainers en stafleden wordt omgegaan, zorgt volgens betrokkenen voor spanning. Een voorbeeld is het ontslag van Jong Ajax-trainer Willem Weijs. “Hij dacht dat hij werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, maar werd meteen op straat gezet,” aldus een bron binnen de club. “Het was: niet winnen heeft consequenties.” Tegelijkertijd kiest Cruijff volgens Het Parool nadrukkelijk voor een eigen netwerk van vertrouwelingen, voornamelijk uit Spanje. Daarmee ontstaat een duidelijke verschuiving in de samenstelling van de technische staf, die steeds minder leunt op de traditionele Ajax-structuren.

Toch is er ook een andere lezing binnen de club. Cruijffs aanhangers wijzen juist op de snelheid en duidelijkheid waarmee besluiten worden genomen. “Zijn werkwijze heeft de charme van duidelijkheid: hij hakt knopen door,” citeert Het Parool een interne bron. Die aanpak leidde onder meer tot het aantrekken van nieuwe spelers en stafleden zonder langdurige interne discussies. Wat volgens Het Parool echter blijft hangen, is vooral onzekerheid over de lange termijn. Cruijff heeft een contract voor twee jaar en richt zich nadrukkelijk op directe sportieve prestaties, met de landstitel als minimumdoel. “Hij is er niet om Ajax op de lange termijn nieuw leven in te blazen,” concludeert de krant.

De vraag binnen de club is inmiddels vooral wat deze koers betekent voor de toekomst. “De vraag is wat Cruijff eigenlijk verlangt van de organisatie,” zegt een medewerker. “En of iemand dat überhaupt precies weet.”