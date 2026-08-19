NEC wordt te laat wakker tegen Bodø/Glimt en ziet CL uit zicht verdwijnen

NEC heeft in De Goffert een pijnlijke nederlaag geleden tegen Bodø/Glimt in de laatste voorronde van de Champions League. De Nijmegenaren gingen met een 0-2 achterstand de rust in en kregen kort na de hervatting opnieuw een tik te verwerken. Pas in de slotfase deed NEC via Clement Bischoff alsnog iets terug, waarna zelfs de paal een tweede treffer in de weg stond: 1-3.

Met Emre Mor voor het eerst in de basis begon NEC vol goede moed aan de strijd in De Goffert, bij deze gelegenheid voorzien van de officiële Champions League-boarding. Bodø/Glimt was niet naar Nijmegen te komen om zich te verstoppen en zette vanaf de aftrap hoog druk. Bij balverlies van de thuisploeg kwamen de Noren er bovendien steeds snel en met veel mensen uit. Na tien minuten spelen leek dat een penalty op te leveren, toen Brayann Pereira de bal tegen de arm kreeg in een duel met Jens Petter Hauge. Scheidsrechter François Letexier wees gedecideerd naar de stip, maar de VAR greep in. Na bestudering van de beelden bleek dat Hauge de bal seconden eerder óók met de arm had beroerd, en dus ging er een streep door de strafschop.

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Bodø/Glimt kreeg uit de volgende counter een goede kans op de openingstreffer, maar Gonzalo Crettaz redde stijlvol op een harde kopbal van de Noorse spits Andreas Helmersen. Aan de overkant kreeg NEC ook wel wat kansjes, maar de Russische doelman Nikita Haikin - de enige buitenlander in een elftal dat verder louter uit Noren bestond - bracht redding op een schot van Tjaronn Chery in de korte hoek. Na 25 minuten was het alsnog raak voor de bezoekers. Na balverlies van Noé Lebreton op de vijandelijke helft kwam Bodø/Glimt er met vijf man uit. Hauge gooide er een driedubbele schaar uit en speelde vervolgens in op middenvelder Sondre Fet, die Crettaz kansloos liet met een laag schot in de hoek: 0-1.

NEC leek even van slag na de openingstreffer, en mocht amper een minuut van geluk spreken dat Ole Blomberg niet koelbloedig was in de één tegen één, waardoor Crettaz de bal uiteindelijk te pakken kreeg. Chery, Darko Nejasmic en Lebreton kregen daarna kansjes op de gelijkmaker, maar wisten Daikin stuk voor stuk niet te passeren. Vlak voor rust kregen de Nijmegenaren het deksel op de neus. Tobias Storm hield in de zestien opzichtig vast bij Blomberg, Letexier wees opnieuw naar de stip en deze keer bleef de penalty wél staan. Helmersen zette zich erachter. Crettaz dook naar zijn linkerhoek, maar de Noorse spits schoof de bal beheerst recht door het midden in het net. Daardoor gingen beide ploegen even later met een 0-2 tussenstand aan de thee.

Ook na rust kreeg NEC nauwelijks tijd om zich in de wedstrijd terug te knokken. Bodø/Glimt meldde zich direct weer voor het Nijmeegse doel en maakte al snel de derde treffer. Uit een hoekschop kopte centrale verdediger Haitam Aleesami de bal achterwaarts in de hoek, terwijl Crettaz aan de grond genageld stond: 0-3.

In de slotfase kreeg NEC toch nog loon naar werken. Een voorzet vanaf de rechterkant werd bij de eerste paal verlengd door Dusan Tadic, waarna Bischoff bij de tweede paal van dichtbij de 1-3 binnentikte. Even later had het zelfs nog 2-3 kunnen worden. KEvin Kers kopte tegen de paal en de rebound bleek niet besteed aan Kaj Sierhuis. NEC bleef daarna aandringen, maar dichter bij een tweede treffer kwamen de Nijmegenaren niet meer.