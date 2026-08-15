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Ajax 'brengt eerste miljoenenbod uit' op Nejasmic, Schreuder spreekt verwachting uit

15 augustus 2026, 20:24   Bijgewerkt: 20:51
Darko Nejasmic van NEC
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax heeft zich bij NEC gemeld met een bod op Darko Nejasmic, zo beweert het transferaccount WFCGroningen. Technisch directeur Jordi Cruijff zou bereid zijn om 6,5 miljoen euro te betalen voor Nejasmic, plus 3 miljoen aan bonussen. Volgens Voetbal International ontkent NEC dat het een bod heeft ontvangen op Nejasmic.

Nejasmic heeft op dit moment een aflopend contract bij NEC. Zaterdagavond, na de overwinning op Willem II, laat trainer Dick Schreuder weten dat de Kroaat 'al heel lang' in gesprek is met de clubleiding over een verlenging.

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"Het is natuurlijk lastig als je contract afloopt en je zo aan het spelen bent. Dan zit je ook in een goede positie. Ik kan daar wel apart over doen, maar hij moet de juiste beslissing maken voor zijn toekomst", stelt Schreuder. "Ik merk niks aan hem. Ik zie niks aan hem. Hij traint elke dag vol. Het is wat het is. Maar hij blijft wel spelen.”

Schreuder overweegt niet om Nejasmic op de bank te zetten om de druk op te voeren. “Ik ben altijd voor de club. Ik ben ervoor dat hij nog een extra jaar blijft en dat je met elkaar voor een mooie transfersom kunt zorgen. Maar uiteindelijk is het niet zo dat ik hem ga pushen en op de bank ga zetten. Zo werkt het niet.”

De trainer denkt niet dat zijn sterspeler nog gaat vertrekken. “Dat lijkt me ook niet handig, dus dat denk ik niet.” Toch zou Ajax dus een poging hebben gewaagd. In Amsterdam zou Nejasmic de concurrentie kunnen aangaan met Youri Regeer, die van fans en analisten regelmatig kritiek krijgt om zijn optredens.

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dilima1966
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dilima1966
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Weer een fout van ajax ze hadden kaplan in die deal moeten betrekken

SWVoetbal
173 Reacties
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SWVoetbal
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Hè, hè..... Moest dat nou ècht zó lang duren ?! En maar blijven kijken naar (veel te) dure opties. Dit hadden ze al veel eerder moeten doen. Nu is het nog maar de vraag of het gaat lukken. Gelukkig kijken ze bij Ajax óók naar deze site met al z'n kenners.... 😉

Allback
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Allback
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Als hij nog een contract heeft van 1 jaar is een bod van 6,5 miljoen euro + 3 miljoen bonussen een niet onaardig bod voor een speler van NEC.

CG
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Deze speler had in de zaak van Kaplar in moeten zitten. Waarom achteraf doen!!

Gusa
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Jopie14
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De concurrentie kunnen aangaan met Youri Regeer....🤭🤭🤣. Als het zo ver komt, kan Regeer uitkijken naar een nieuwe werkgever... 👋🏻👋🏻

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.959 Reacties
1.160 Dagen lid
18.660 Likes
dilima1966
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Weer een fout van ajax ze hadden kaplan in die deal moeten betrekken

SWVoetbal
173 Reacties
428 Dagen lid
355 Likes
SWVoetbal
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Hè, hè..... Moest dat nou ècht zó lang duren ?! En maar blijven kijken naar (veel te) dure opties. Dit hadden ze al veel eerder moeten doen. Nu is het nog maar de vraag of het gaat lukken. Gelukkig kijken ze bij Ajax óók naar deze site met al z'n kenners.... 😉

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.201 Reacties
1.419 Dagen lid
5.901 Likes
Allback
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  • 1
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Als hij nog een contract heeft van 1 jaar is een bod van 6,5 miljoen euro + 3 miljoen bonussen een niet onaardig bod voor een speler van NEC.

CG
3.759 Reacties
1.118 Dagen lid
14.195 Likes
CG
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Deze speler had in de zaak van Kaplar in moeten zitten. Waarom achteraf doen!!

Gusa
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1.297 Reacties
1.419 Dagen lid
6.806 Likes
Gusa
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Ondertussen ontkracht door o.a. VI.

Jopie14
474 Reacties
193 Dagen lid
564 Likes
Jopie14
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De concurrentie kunnen aangaan met Youri Regeer....🤭🤭🤣. Als het zo ver komt, kan Regeer uitkijken naar een nieuwe werkgever... 👋🏻👋🏻

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Darko Nejasmic

Darko Nejasmic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 27 jaar (25 jan. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
2
0
2025/2026
NEC
29
4
2024/2025
Sharjah
14
0
2024/2025
Osijek
4
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
2
1
4
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Go Ahead
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Ajax
1
2
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Groningen
1
1
3
6
Feyenoord
1
1
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