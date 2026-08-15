Ajax 'brengt eerste miljoenenbod uit' op Nejasmic, Schreuder spreekt verwachting uit

Ajax heeft zich bij NEC gemeld met een bod op , zo beweert het transferaccount WFCGroningen. Technisch directeur Jordi Cruijff zou bereid zijn om 6,5 miljoen euro te betalen voor Nejasmic, plus 3 miljoen aan bonussen. Volgens Voetbal International ontkent NEC dat het een bod heeft ontvangen op Nejasmic.

Nejasmic heeft op dit moment een aflopend contract bij NEC. Zaterdagavond, na de overwinning op Willem II, laat trainer Dick Schreuder weten dat de Kroaat 'al heel lang' in gesprek is met de clubleiding over een verlenging.

Artikel gaat verder onder video

"Het is natuurlijk lastig als je contract afloopt en je zo aan het spelen bent. Dan zit je ook in een goede positie. Ik kan daar wel apart over doen, maar hij moet de juiste beslissing maken voor zijn toekomst", stelt Schreuder. "Ik merk niks aan hem. Ik zie niks aan hem. Hij traint elke dag vol. Het is wat het is. Maar hij blijft wel spelen.”

Schreuder overweegt niet om Nejasmic op de bank te zetten om de druk op te voeren. “Ik ben altijd voor de club. Ik ben ervoor dat hij nog een extra jaar blijft en dat je met elkaar voor een mooie transfersom kunt zorgen. Maar uiteindelijk is het niet zo dat ik hem ga pushen en op de bank ga zetten. Zo werkt het niet.”

De trainer denkt niet dat zijn sterspeler nog gaat vertrekken. “Dat lijkt me ook niet handig, dus dat denk ik niet.” Toch zou Ajax dus een poging hebben gewaagd. In Amsterdam zou Nejasmic de concurrentie kunnen aangaan met Youri Regeer, die van fans en analisten regelmatig kritiek krijgt om zijn optredens.