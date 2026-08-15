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Voetbalfans denken aan puntenstraf voor PSV, maar ingreep is rechtmatig

15 augustus 2026, 22:08
Kodai Sano
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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PSV gebruikte zaterdagavond tegen Excelsior vier verschillende wisselmomenten in de tweede helft. Dat zorgde op sociale media direct voor vragen, omdat een ploeg normaal gesproken maar drie keer het spel mag onderbreken om te wisselen. Toch heeft PSV de regels niet overtreden en hoeft de club niet te vrezen voor een sanctie. De verklaring ligt bij een zogenoemde ‘witte wissel’ van Excelsior.

PSV voerde zijn eerste wissels in de 63ste minuut door. Ruben van Bommel en Paul Wanner maakten tegelijkertijd plaats voor Amir Bouhamdi en Kodai Sano, waardoor dit als één wisselmoment telde. Daarna kwamen Dennis Man voor Ivan Perisic (72ste minuut), Sven Mijnans voor Ricardo Pepi (84ste minuut) en Kiliann Sildillia voor Sergiño Dest (89ste minuut) binnen de lijnen. Daarmee kwam PSV inderdaad uit op vier afzonderlijke wisselmomenten.

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Op sociale media leidde dat tot de nodige verbazing. “PSV heeft 4 wisselmomenten gehad. Is iets veranderd in de regels?”, vroeg een supporter zich af. Een ander wilde weten: “4 wisselmomenten voor PSV, wat is de straf daarvoor?”

Witte wissel van Excelsior geeft PSV extra mogelijkheid

Die straf komt er niet. Normaal gesproken mag een ploeg maximaal vijf spelers vervangen, verdeeld over drie wisselmomenten. Wissels tijdens de rust tellen daarbij niet mee als wisselmoment. In Rotterdam was echter een belangrijke uitzondering van toepassing.

Excelsior haalde David Garden in de 68ste minuut naar de kant vanwege een hoofdblessure en bracht Nesto Groen. Daarbij werd gebruikgemaakt van de zogenoemde witte wissel: een extra wisselmogelijkheid voor een speler met een hersenschudding of een vermoeden daarvan.

De regel is juist ingevoerd om te voorkomen dat spelers met mogelijk hoofdletsel onnodig op het veld blijven staan. Een ploeg mag zo'n witte wissel maximaal één keer per wedstrijd gebruiken en die wissel staat los van het reguliere aantal wissels.

Zodra een ploeg vanwege een hersenschudding een extra wissel gebruikt, krijgt ook de tegenstander recht op een extra wissel én een extra wisselmoment. Volgens de KNVB-regels mag die mogelijkheid tegelijkertijd worden gebruikt, maar ook op een later moment in de wedstrijd. Daarom kon PSV na zijn reguliere drie wisselmomenten ook in de 89ste minuut Dest nog vervangen door Sildillia.

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