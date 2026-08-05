Live voetbal 1

PSV weigert zware schorsing Joey Veerman en gaat zich melden in Zeist

5 augustus 2026, 18:01
Joey Veerman krijgt een rode kaart bij PSV - AZ
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Joey Veerman en PSV hebben het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal afgewezen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De KNVB wilde de middenvelder voor twee wedstrijden schorsen, plus één duel voorwaardelijk, naar aanleiding van zijn rode kaart tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Veerman werd al vroeg van het veld gestuurd nadat hij Mexx Meerdink met een hoog geheven voet achter het oor raakte. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük miste het incident aanvankelijk, maar trok na tussenkomst van VAR Pol van Boekel alsnog rood. PSV verloor het duel uiteindelijk met 4-0.

Uitspraak volgt vrijdag

Artikel gaat verder onder video

PSV en Veerman bestrijden dat sprake was van ernstig gemeen spel en laten de zaak daarom voorkomen bij de tuchtcommissie in Zeist. Die behandelt de zaak donderdagavond en doet vrijdag uitspraak. Een eventueel beroep heeft geen schorsende werking. Wanneer de tuchtcommissie een uitsluiting oplegt, mist Veerman dus sowieso de Eredivisie-opener tegen Fortuna Sittard van zaterdagavond.

Veerman toonde zich na afloop schuldbewust en benadrukte dat van opzet geen sprake was. “Iedereen heeft volgens mij gezien dat dit absoluut niet de bedoeling was”, zei hij bij ESPN. “Het was heel ongelukkig. Ik hoop dat zijn wond snel heelt.”

Ook de ESPN-analisten Kenneth Perez en Marciano Vink plaatsten vraagtekens bij de rode kaart. Zij wezen vooral op het ontbreken van hardheid en het ongelukkige karakter van de overtreding. Veerman had in zijn profcarrière niet eerder een rode kaart gekregen.

Wat vind jij van de voorgestelde schorsing door de aanklager betaald voetbal?

Laden...
839 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kodai Sano

'Sano laat Olympiakos-NEC schieten: woensdag medische keuring bij PSV'

  • Gisteren, 15:26
  • Gisteren, 15:26
  • 12
Peter Bosz

Speculatie over vertrek Bosz bij PSV: 'Hij staat intern onder druk'

  • Gisteren, 09:25
  • Gisteren, 09:25
  • 8
Minuut stilte voor Rob Dieperink bij PSV - AZ

Minuut stilte Rob Dieperink bruut verstoord, PSV-fans komen met massale reactie

  • zo 2 augustus, 18:22
  • 2 aug. 18:22
  • 6
3 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.135 Reacties
1.409 Dagen lid
20.431 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

2 is toch gewoon normaal? Noppen in de nek van je tegenstander.. wat verwacht je dan?

dilima1966
3.908 Reacties
1.150 Dagen lid
18.484 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Kom.op zegt Joey Veerman karate trap in gezicht dat ziet een blinde nog

Stoker
247 Reacties
1.078 Dagen lid
1.190 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben het met jullie eens, maar de intentie om hem een schop te geven was er niet. Dus kan het bezwaar wel begrijpen

Sebas80
29 Reacties
192 Dagen lid
56 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Overdreven en niet nodig om hier zo’n ‘zware’ straf voor te geven. Veerman had duidelijk niet de intentie om hem zo te raken, probeerde met z’n voet de bal weg te tikken dat mislukte waardoor hij hem lelijk maar niet bewust raakte.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.135 Reacties
1.409 Dagen lid
20.431 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

2 is toch gewoon normaal? Noppen in de nek van je tegenstander.. wat verwacht je dan?

dilima1966
3.908 Reacties
1.150 Dagen lid
18.484 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Kom.op zegt Joey Veerman karate trap in gezicht dat ziet een blinde nog

Stoker
247 Reacties
1.078 Dagen lid
1.190 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben het met jullie eens, maar de intentie om hem een schop te geven was er niet. Dus kan het bezwaar wel begrijpen

Sebas80
29 Reacties
192 Dagen lid
56 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Overdreven en niet nodig om hier zo’n ‘zware’ straf voor te geven. Veerman had duidelijk niet de intentie om hem zo te raken, probeerde met z’n voet de bal weg te tikken dat mislukte waardoor hij hem lelijk maar niet bewust raakte.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws