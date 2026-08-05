en PSV hebben het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal afgewezen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De KNVB wilde de middenvelder voor twee wedstrijden schorsen, plus één duel voorwaardelijk, naar aanleiding van zijn rode kaart tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Veerman werd al vroeg van het veld gestuurd nadat hij Mexx Meerdink met een hoog geheven voet achter het oor raakte. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük miste het incident aanvankelijk, maar trok na tussenkomst van VAR Pol van Boekel alsnog rood. PSV verloor het duel uiteindelijk met 4-0.

Uitspraak volgt vrijdag

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PSV en Veerman bestrijden dat sprake was van ernstig gemeen spel en laten de zaak daarom voorkomen bij de tuchtcommissie in Zeist. Die behandelt de zaak donderdagavond en doet vrijdag uitspraak. Een eventueel beroep heeft geen schorsende werking. Wanneer de tuchtcommissie een uitsluiting oplegt, mist Veerman dus sowieso de Eredivisie-opener tegen Fortuna Sittard van zaterdagavond.

Veerman toonde zich na afloop schuldbewust en benadrukte dat van opzet geen sprake was. “Iedereen heeft volgens mij gezien dat dit absoluut niet de bedoeling was”, zei hij bij ESPN. “Het was heel ongelukkig. Ik hoop dat zijn wond snel heelt.”

Ook de ESPN-analisten Kenneth Perez en Marciano Vink plaatsten vraagtekens bij de rode kaart. Zij wezen vooral op het ontbreken van hardheid en het ongelukkige karakter van de overtreding. Veerman had in zijn profcarrière niet eerder een rode kaart gekregen.