Chris Woerts speculeert in Nieuws van de Dag openlijk over een vroegtijdig vertrek van Peter Bosz bij PSV. De 62-jarige trainer staat in de woorden van de sportmarketeer 'intern onder druk' na de ruime nederlaag tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. "Hij gaat nooit het seizoen afmaken als hij zó slecht blijft presteren", aldus Woerts.
Bosz staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij PSV. In zijn eerste drie seizoenen leidde hij de Eindhovenaren telkens naar de landstitel. Afgelopen seizoen werd Bosz veelvuldig in verband gebracht met het bondscoachschap van het Nederlands elftal, maar de trainer maakte in februari van dit jaar een einde aan die geruchten door zijn contract bij PSV te verlengen tot medio 2028.
Afgelopen zondag ging PSV in het eigen Philips Stadion hard onderuit in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Bekerwinnaar AZ profiteerde optimaal van een vroege rode kaart voor Joey Veerman en won de traditionele seizoensopening uiteindelijk met liefst 0-4.
"Ik denk dat Bosz eigenlijk de nieuwe bondscoach had moeten worden", zegt Woerts maandagavond in Nieuws van de Dag. "Hij gaat nu eigenlijk achter de feiten aanlopen. Ik denk: na gisteren (zondag, red.) staat Peter Bosz ook intern bij PSV onder druk. Hij gaat nooit het seizoen afmaken als hij zó slecht blijft presteren", klinkt het onheilspellend.
Tafelgast Bram Moszkowicz heeft zijn bedenkingen bij het betoog van Woerts: "Dat is toch één wedstrijd, daar kun je hem toch niet op afrekenen?" De sportmarketeer denkt echter dat er meer speelt. "Ik denk dat het meer de mentaliteit is, de samenstelling van de groep. Hij gaat het vierde jaar in, dat is heel lang voor een trainer. Meestal is het effect na twee of drie jaar uitgewerkt. Ik ken Peter heel goed, ik heb bij Feyenoord met hem gewerkt. Aardige gozer, een hele goede analyticus. Maar: te lang bij PSV", besluit Woerts.
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Ik vind dit zo slecht. Die man heeft twee seizoenen buitengewoon goed gepresteerd. Dan verlies je een wedstrijd, nota bene door een vroege rode kaart, en dan krijg je dit soort gezever van mensen die voetbal misbruiken om zelf in de belangstelling te staan
Het was maar een grapje van me hoor Chris.. Je hoeft het niet gelijk serieus over te nemen😅.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik vind dit zo slecht. Die man heeft twee seizoenen buitengewoon goed gepresteerd. Dan verlies je een wedstrijd, nota bene door een vroege rode kaart, en dan krijg je dit soort gezever van mensen die voetbal misbruiken om zelf in de belangstelling te staan
Het was maar een grapje van me hoor Chris.. Je hoeft het niet gelijk serieus over te nemen😅.