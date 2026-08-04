Live voetbal

Speculatie over vertrek Bosz bij PSV: 'Hij staat intern onder druk'

4 augustus 2026, 09:25
Peter Bosz
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Chris Woerts speculeert in Nieuws van de Dag openlijk over een vroegtijdig vertrek van Peter Bosz bij PSV. De 62-jarige trainer staat in de woorden van de sportmarketeer 'intern onder druk' na de ruime nederlaag tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. "Hij gaat nooit het seizoen afmaken als hij zó slecht blijft presteren", aldus Woerts.

Bosz staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij PSV. In zijn eerste drie seizoenen leidde hij de Eindhovenaren telkens naar de landstitel. Afgelopen seizoen werd Bosz veelvuldig in verband gebracht met het bondscoachschap van het Nederlands elftal, maar de trainer maakte in februari van dit jaar een einde aan die geruchten door zijn contract bij PSV te verlengen tot medio 2028.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zondag ging PSV in het eigen Philips Stadion hard onderuit in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Bekerwinnaar AZ profiteerde optimaal van een vroege rode kaart voor Joey Veerman en won de traditionele seizoensopening uiteindelijk met liefst 0-4.

"Ik denk dat Bosz eigenlijk de nieuwe bondscoach had moeten worden", zegt Woerts maandagavond in Nieuws van de Dag. "Hij gaat nu eigenlijk achter de feiten aanlopen. Ik denk: na gisteren (zondag, red.) staat Peter Bosz ook intern bij PSV onder druk. Hij gaat nooit het seizoen afmaken als hij zó slecht blijft presteren", klinkt het onheilspellend.

Tafelgast Bram Moszkowicz heeft zijn bedenkingen bij het betoog van Woerts: "Dat is toch één wedstrijd, daar kun je hem toch niet op afrekenen?" De sportmarketeer denkt echter dat er meer speelt. "Ik denk dat het meer de mentaliteit is, de samenstelling van de groep. Hij gaat het vierde jaar in, dat is heel lang voor een trainer. Meestal is het effect na twee of drie jaar uitgewerkt. Ik ken Peter heel goed, ik heb bij Feyenoord met hem gewerkt. Aardige gozer, een hele goede analyticus. Maar: te lang bij PSV", besluit Woerts.

VIDEO | Nieuws van de Dag over Louis van Gaal en de KNVB

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Minuut stilte voor Rob Dieperink bij PSV - AZ

Minuut stilte Rob Dieperink bruut verstoord, PSV-fans komen met massale reactie

  • zo 2 augustus, 18:22
  • 2 aug. 18:22
  • 6
Dévy Rigaux

PSV bereikt akkoord met speler, maar Feyenoord wil transfer kapen

  • vr 31 juli, 09:13
  • 31 jul. 09:13
  • 10
Peter Bosz

Rik Elfrink ziet groot PSV-pijnpunt: 'Daar had de club iets mee kunnen doen'

  • Gisteren, 08:55
  • Gisteren, 08:55
  • 1
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.199 Reacties
1.407 Dagen lid
4.373 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind dit zo slecht. Die man heeft twee seizoenen buitengewoon goed gepresteerd. Dan verlies je een wedstrijd, nota bene door een vroege rode kaart, en dan krijg je dit soort gezever van mensen die voetbal misbruiken om zelf in de belangstelling te staan

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.130 Reacties
1.407 Dagen lid
20.424 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was maar een grapje van me hoor Chris.. Je hoeft het niet gelijk serieus over te nemen😅.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.199 Reacties
1.407 Dagen lid
4.373 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind dit zo slecht. Die man heeft twee seizoenen buitengewoon goed gepresteerd. Dan verlies je een wedstrijd, nota bene door een vroege rode kaart, en dan krijg je dit soort gezever van mensen die voetbal misbruiken om zelf in de belangstelling te staan

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.130 Reacties
1.407 Dagen lid
20.424 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was maar een grapje van me hoor Chris.. Je hoeft het niet gelijk serieus over te nemen😅.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - AZ

PSV
0 - 4
AZ
Gespeeld op 2 aug. 2026
Competitie: Johan Cruijff Schaal
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws