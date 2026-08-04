Feyenoord aast nog altijd op de komst van Fenerbahçe-aanvaller (25), zo meldt transferjournalist Matteo Moretto (Marca) op X. Er zijn echter meerdere kapers op de kust voor de 12-voudig international van Turkije.

De in Den Haag geboren Aydin speelde vijf jaar in de jeugdopleiding van AZ, maar speelt sinds 2016 in Turkije. Via Bucaspor, Karacabey en Alanyaspor belandde de aanvaller, die op beide flanken uit de voeten kan, in de zomer van 2024 bij Fenerbahçe. Sindsdien kwam hij tot 71 officiële optredens namens de grootmacht uit Istanbul, waarin hij 7 keer scoorde en goed was voor 12 assists.

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Aydin debuteerde in juni in de nationale ploeg van Turkije, waarvoor hij inmiddels 12 officiële interlands achter zijn naam heeft. Afgelopen zomer maakte hij deel uit van de WK-selectie van bondscoach Vincenzo Montella. Aydin kwam op het eindtoernooi alleen in het laatste groepsduel, tegen gastland de Verenigde Staten, in actie. De reeds uitgeschakelde Turken wonnen het duel om des keizers baard met 2-3.

De Turkse transferjournalist Yağız Sabuncuoğlu wist eerder deze zomer al te melden dat Aydin op de radar van zowel Ajax als Feyenoord zou zijn verschenen. Moretto schrijft nu dat aanvaller nog altijd voorkomt op het lijstje van de Rotterdammers. De concurrentie is echter fors: onder andere Espanyol, Hamburger SV en het Schotse Rangers FC zouden belangstelling tonen voor Aydin. De buitenspeler ligt bij Fenerbahçe nog vast tot medio 2028, maar zou door de komst van Mason Greenwood mogen vertrekken. Aydin vertegenwoordigt volgens de data van FootballTransfers een Expected Transfer Value (ETV) van 7,8 miljoen euro.

Aydin komt als rechtspoot het best tot zijn recht op de linkerflank. De Turk zou bij Feyenoord dan ook gezien kunnen worden als mogelijke opvolger van Leo Sauer, die de Rotterdammers eerder deze zomer verruilde voor VfB Stuttgart. Aydin is niet de enige vleugelspeler die aan Feyenoord gelinkt wordt. Gisteren (maandag) werd duidelijk dat de club een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Oostenrijker Nikolaus Wurmbrand (20) van SK Rapid Wien. Wurmbrand speelt doorgaans vanaf rechts en zou dus een concurrent - óf mogelijke opvolger, indien hij nog vertrekt - van Anis Hadj Moussa moeten worden.