Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord over Nikolaus Wurmbrand

Feyenoord is in de zoektocht naar aanvallende versterkingen neergestreken in Oostenrijk. Volgens FR12 heeft de Rotterdamse club een persoonlijk akkoord bereikt met Nikolaus Wurmbrand.

Wurmbrand is een twintigjarige rechtsbuiten die onder contract staat bij SK Rapid Wien, afgelopen seizoen de nummer vier op het hoogste Oostenrijkse niveau. Hij speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 76 wedstrijden in de hoofdmacht van de club. Daarin was hij goed voor 9 doelpunten en 8 assists. In de afgelopen voetbaljaargang noteerde hij vier goals en twee assists in dertig competitieduels.

Wurmbrand is tevens international van Oostenrijk. Hij debuteerde op 9 oktober 2025 in het WK-kwalificatieduel met San Marino (10-0 overwinning) en speelde een maand later tegen Cyprus (0-2 overwinning) zijn tweede en voorlopig laatste interland voor het Alpenland. Hij maakte geen deel uit van de WK-selectie van de Oostenrijkers.

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Volgens FR12 ziet Wurmbrand een overgang naar Feyenoord zelf wel zitten en is de vleugelspits zelf al persoonlijk akkoord met de Rotterdammers. Feyenoord moet nog wel een akkoord weten te bereiken met SK Rapid Wien. Wurmbrand zou ook in de belangstelling staan van onder andere Brentford, Anderlecht en Real Sociedad.

Feyenoord moet dus nog wel een akkoord weten te bereiken met Rapid Wien over een transfersom. Het contract van Wurmbrand bij de club loopt nog door tot de zomer van 2028. Zijn Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, ligt volgens FootballTransfers tussen de 4,6 en 6,2 miljoen euro.