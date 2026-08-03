Real Madrid maakt vertrek naar Premier League wereldkundig voor dik 40 miljoen

is komend seizoen in de Premier League te bewonderen. Real Madrid maakt maandagavond via de officiële kanalen melding van een uitgaande transfer van de 22-jarige aanvaller.

García speelde in totaal meer dan tien jaar voor Real Madrid. De Spaanse spits belandde in 2014 in de jeugdopleiding van de Koninklijke, waarna hij in 2018 naar Real Mallorca verkaste. Hij keerde een jaar later echter alweer terug bij Real Madrid.

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García kwam in totaal tot 51 optredens in de hoofdmacht van Real Madrid. Daarin was hij goed voor 13 doelpunten en 5 assists. Vorig jaar beleefde hij zijn beste seizoen bij de Spaanse grootmacht, onder meer met zes treffers en één assist in dertig competitieduels.

Het leverde García afgelopen juni een uitnodiging op voor de nationale ploeg van Spanje. Hij debuteerde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Irak (1-1), maar liep het door Spanje gewonnen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico uiteindelijk mis.

Nu vertrekt García naar de Premier League, waar hij voor Fulham gaat spelen. Bij de Londenaren wordt hij herenigd met trainer Álvaro Arbeloa, onder wie hij vorig seizoen ook speelde bij Real Madrid.

Fulham tast diep in de buidel om García over te nemen van Real Madrid. De clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar transferspecialist Fabrizio Romano maakt op X melding van een transfersom van minstens 40 en maximaal 42 miljoen euro.