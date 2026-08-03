Aymen Sliti verlaat Feyenoord en blijft actief in Eredivisie

gaat Feyenoord tijdelijk verlaten. Voetbal International meldt dat de Rotterdamse club de twintigjarige vleugelaanvaller op huurbasis elders in de Eredivisie gaat stallen.

Sliti doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op 11 maart 2025 zijn officiële debuut voor de club in het Champions League-duel met Internazionale. Hij kwam vervolgens afgelopen seizoen regelmatig aan spelen toe onder Robin van Persie: de toenmalige trainer van Feyenoord deed in alle competities 23 keer een beroep op Sliti.

Sliti lijkt komend seizoen echter niet op veel speeltijd te hoeven rekenen onder Giovanni van Bronckhorst. Met onder anderen Anis Hadj Moussa, Gonçalo Borges, Gaoussou Diarra, Luka Ivanušec en Nacho Ferri is de concurrentie voorin groot, al bestaat de kans dat eerstgenoemde deze zomer nog een transfer gaat maken.

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Om de ontwikkeling van Sliti niet te laten stagneren, heeft Feyenoord er nu voor gekozen om de jongeling op huurbasis bij stadsgenoot Excelsior te stallen. Volgens Voetbal International is de deal bijna rond. Bij Excelsior gaat Sliti spelen onder hoofdtrainer Ruben den Uil. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2029.