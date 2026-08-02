Feyenoord wint eerste Kuip Cup na verhit spektakelstuk tegen Atalanta

Feyenoord heeft zondagmiddag de allereerste editie van de Kuip Cup gewonnen. De Rotterdammers versloegen Atalanta Bergamo in een bijzonder oefenduel met 2-1. De wedstrijd duurde vanwege een speciaal format 120 minuten en kende alles wat een oefenwedstrijd normaal gesproken niet heeft: harde duels, blessures, een medisch incident op de tribune en veel discussie rondom de arbitrage.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst begon sterk aan het duel met Atalanta, maar moest al snel een tegenvaller verwerken. In de openingsfase ging Tsuyoshi Watanabe hard naar de grond na een stevig duel met Nikola Krstovic. De Japanse verdediger probeerde nog verder te spelen, maar bleek te veel last te hebben van zijn ribben en moest na vijf minuten worden vervangen door Thijs Kraaijeveld.

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Ondanks die vroege domper kreeg Feyenoord de eerste grote kansen. Atalanta ontsnapte al in de tweede minuut toen Krstovic de paal raakte en Éderson de rebound hoog over schoot. Daarna nam Feyenoord steeds meer het initiatief. Anis Hadj Moussa liet zich meerdere keren zien met dreigende acties en na tien minuten kreeg de thuisploeg een strafschop na hands van een Italiaanse verdediger.

Ayase Ueda nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de penalty snoeihard vol overtuiging tegen de touwen: 1-0. De Japanner, die na zijn sterke WK-optreden terugkeerde in De Kuip, liet daarmee direct zien in goede vorm te verkeren.

Onrust in De Kuip

De wedstrijd kreeg daarna een opmerkelijke wending op de tribunes. Tijdens het duel ontstond er een medisch noodgeval op Vak S. De stadionspeaker meldde dat er hulpverlening aanwezig was, maar de wedstrijd werd niet stilgelegd. Vanaf de tribunes klonk vervolgens luidkeels het bekende "Staken, staken, staken".

Veel supporters vonden dat de wedstrijd tijdelijk stilgelegd had moeten worden, zodat alle aandacht naar de hulpverlening kon gaan. Op sociale media ontstond veel discussie over de beslissing van de arbitrage om door te spelen.

Ook binnen de lijnen bleef het duel stevig. Krstovic zorgde opnieuw voor opschudding toen hij Kraaijeveld hard raakte met zijn arm. De jonge Feyenoorder moest met een bloedneus naar de kant voor behandeling, maar kon uiteindelijk verder.

Feyenoord bleef ondertussen gevaarlijk. Na een fraaie aanval schoot Charles Vanhoutte de bal tegen de paal en ook Mamoudou Diarra kreeg een goede mogelijkheid. Kort voor rust kwam Atalanta echter langszij. Krstovic kopte uit een vrije trap de 1-1 binnen, al was er twijfel over mogelijk buitenspel.

Van Persie beslist de strijd

Na rust werd er volop gewisseld. Feyenoord bracht onder anderen Nacho Ferri, Sem Steijn en Shaqueel van Persie binnen de lijnen. Atalanta verscheen met een grotendeels vernieuwd elftal, waaronder Marten de Roon.

Het tempo zakte iets, maar de Rotterdammers bleven zoeken naar een nieuwe voorsprong. Doelman Plamen Andreev voorkwam eerst een tegentreffer na een kopbal van Gianluca Scamacca. Aan de andere kant zorgde Van Persie direct voor gevaar.

In de 82e minuut viel uiteindelijk de beslissing. Shaqueel van Persie werkte de bal binnen na een ongelukkige botsing tussen een verdediger en de eigen doelman van Atalanta. De Italianen protesteerden hevig en ook trainer Maurizio Sarri was zichtbaar boos, maar scheidsrechter Robin Hensgens bleef bij zijn beslissing: 2-1.

In de slotfase probeerde Atalanta nog een gelijkmaker af te dwingen, maar Feyenoord hield stand. Omdat er geen rustmoment in de verlenging zat, moesten beide ploegen nog dertig minuten door. Daarin kregen onder meer Tobias van den Elshout en Jivayno Zinhagel nog kansen, terwijl Atalanta-aanwinst Daniel Maldini met een fraaie solo bijna voor de gelijkmaker zorgde.

Het bleef echter bij 2-1. Daarmee kroonde Feyenoord zich tot winnaar van de eerste editie van de Kuip Cup en sluit de ploeg de voorbereiding af met een overwinning op een sterke Italiaanse tegenstander.