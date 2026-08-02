LIVE Johan Cruijff Schaal | Landskampioen PSV treft bekerwinnaar AZ

PSV en AZ nemen het zondagavond vanaf 18.00 uur tegen elkaar op in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. In onderstaand liveblog volg je PSV - AZ van minuut tot minuut.

LIVE Johan Cruijff Schaal: PSV - AZ Sorteer op: Laatste Oudste Welkom! Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Hier volg je de komende uren alle ontwikkelingen rond de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ. Het duel in Eindhoven begint om 18.00 uur.