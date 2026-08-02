Live voetbal

LIVE Johan Cruijff Schaal | Landskampioen PSV treft bekerwinnaar AZ

2 augustus 2026, 16:00
Een liveverslag van de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd PSV - AZ
Foto: © Imago/realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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PSV en AZ nemen het zondagavond vanaf 18.00 uur tegen elkaar op in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. In onderstaand liveblog volg je PSV - AZ van minuut tot minuut.

LIVE Johan Cruijff Schaal: PSV - AZ

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14m geleden

16:02

Welkom!

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Hier volg je de komende uren alle ontwikkelingen rond de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ. Het duel in Eindhoven begint om 18.00 uur. 

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PSV - AZ

PSV
18:00
AZ
Vandaag om 18:00
Competitie: Johan Cruijff Schaal
Seizoen: 2026/2027

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