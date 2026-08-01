Familie van overleden Rob Dieperink laat van zich horen

De familie van de overleden scheidsrechter Rob Dieperink heeft een woord van dank uitgesproken voor alle steun die zij heeft ontvangen. Dieperink overleed onlangs onverwachts op slechts 38-jarige leeftijd in zijn woonplaats Borculo.

Het plotselinge overlijden van Dieperink op maandag 13 juli leidde tot een schokgolf in de voetballerij, maar ook ver daarbuiten. Het regende steunbetuigingen aan de familie. Er was dan ook een enorme opkomst bij de openbare herdenkingsbijeenkomst voor Dieperink, waar bezoekers door de drukte ruim een uur moesten wachten om de nabestaanden te condoleren. Op de dag van de uitvaart stond Borculo, de plaats waar Dieperink woonde en zeer geliefd was, met een indrukwekkend eerbetoon stil bij zijn overlijden. Vrijwel alle winkeliers hingen een portret van de leidsman in de etalage met een gezamenlijke boodschap: "Rob Dieperink. Een bijzondere Borculoër. Vrijwilliger. Scheidsrechter. Sinterklaas. Verbinder. Borculo bedankt je. We zullen je niet vergeten."

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De familie van de overleden scheidsrechter spreekt via sociale media een woord van dank uit aan iedereen die steun heeft betuigd in deze moeilijke periode. "Namens de familie willen we een ieder bedanken voor de steunbetuigingen welke wij in welke vorm dan ook hebben mogen ontvangen na het overlijden van Rob", valt er te lezen.

Ook de komende tijd zal er nog worden stilgestaan bij het overlijden van Dieperink. Zo vindt op 2 augustus een eerbetoon aan de arbiter plaats tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ.

Lees hier onze reportage over het afscheid van scheidsrechter Rob Dieperink in Borculo.