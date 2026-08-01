mag vertrekken bij Napoli. De linksbuiten komt niet voor in de plannen van de Italiaanse club en mag op huurbasis vertrekken. Tegelijkertijd dreigt Ajax kwijt te raken. Een terugkeer van Lang naar Amsterdam lijkt daardoor op papier helemaal niet zo gek, al is het in de praktijk niet zo'n realistisch scenario.

De periode van Lang in Italië is vooralsnog bepaald geen succes geworden. De aanvaller maakte vorig jaar de overstap naar Napoli, maar slaagde er niet in om een vaste waarde te worden. Uiteindelijk werd hij verhuurd aan het Turkse Galatasaray, waar hij het seizoen afmaakte. Eenmaal teruggekeerd in Napels blijkt er opnieuw weinig perspectief te zijn. Lang mag vertrekken en volgens Voetbal International is hij inmiddels bij verschillende clubs aangeboden.

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Voor Ajax komt dat nieuws op een interessant moment. Er is namelijk sprake van concrete interesse in Ajax-aanvaller Mika Godts. Paris Saint-Germain heeft de Belgische linksbuiten nadrukkelijk op de radar en zou hem graag naar Frankrijk halen. Ajax is niet van plan om Godts zomaar te laten vertrekken, maar weet tegelijkertijd dat vrijwel iedere speler een prijs heeft. Mocht PSG daadwerkelijk bereid zijn om de verlangde megasom op tafel te leggen, dan zal technisch directeur Jordi Cruijff voor een moeilijke keuze komen te staan.

Ideale opvolger van Godts?

Bij een vertrek van Godts moet Cruijff spoedig op zoek naar een geschikte opvolger. Makkelijk is dat niet, want de Belg beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten voor de Eredivisie. Toch zou het niet gek zijn als Ajax in dat geval uitkomt bij oud-Ajacied Lang, een aanvaller die net als Godts over de nodige individuele kwaliteiten beschikt. Beide spelers zoeken graag hun directe tegenstander op, kunnen vanaf de linkerflank naar binnen trekken en zijn in staat om vanuit het niets iets te creëren.

Daarnaast heeft Lang zich al ruimschoots bewezen in de Eredivisie en kent hij Ajax en de Nederlandse competitie goed. Veel aanpassingstijd heeft hij daardoor niet nodig. Ideaal voor Ajax, dat vanaf de eerste speelronde mee wil doen om de landstitel.

Obstakels

Toch is een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA allesbehalve eenvoudig. Het grootste probleem zit in de voorwaarden die Napoli aan een vertrek van Lang stelt. De Italianen staan open voor een verhuur, maar willen volgens Voetbal International wel een optie tot koop in de overeenkomst opnemen die bij bepaalde prestaties automatisch wordt omgezet in een verplichting tot koop. Naar verwachting is daar dan een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro mee gemoeid.

Voor Ajax is dat een gigantische investering. Zelfs wanneer Godts voor een fors bedrag wordt verkocht, betekent dat niet automatisch dat de Amsterdammers vervolgens 25 miljoen euro kunnen of willen investeren in één vervanger. Daar komt het salaris van Lang nog bovenop. De aanvaller zou bij Napoli ongeveer drie miljoen euro per jaar verdienen, waardoor Ajax ook op dat vlak flink in de buidel zou moeten tasten.