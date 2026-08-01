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Spectaculaire terugkeer Noa Lang naar Ajax stuit op één groot obstakel

1 augustus 2026, 16:00   Bijgewerkt: 16:15
Noa Lang Ajax
Foto: © Imago/realtimes
8 reacties
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Noa Lang mag vertrekken bij Napoli. De linksbuiten komt niet voor in de plannen van de Italiaanse club en mag op huurbasis vertrekken. Tegelijkertijd dreigt Ajax Mika Godts kwijt te raken. Een terugkeer van Lang naar Amsterdam lijkt daardoor op papier helemaal niet zo gek, al is het in de praktijk niet zo'n realistisch scenario.

De periode van Lang in Italië is vooralsnog bepaald geen succes geworden. De aanvaller maakte vorig jaar de overstap naar Napoli, maar slaagde er niet in om een vaste waarde te worden. Uiteindelijk werd hij verhuurd aan het Turkse Galatasaray, waar hij het seizoen afmaakte. Eenmaal teruggekeerd in Napels blijkt er opnieuw weinig perspectief te zijn. Lang mag vertrekken en volgens Voetbal International is hij inmiddels bij verschillende clubs aangeboden.

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Voor Ajax komt dat nieuws op een interessant moment. Er is namelijk sprake van concrete interesse in Ajax-aanvaller Mika Godts. Paris Saint-Germain heeft de Belgische linksbuiten nadrukkelijk op de radar en zou hem graag naar Frankrijk halen. Ajax is niet van plan om Godts zomaar te laten vertrekken, maar weet tegelijkertijd dat vrijwel iedere speler een prijs heeft. Mocht PSG daadwerkelijk bereid zijn om de verlangde megasom op tafel te leggen, dan zal technisch directeur Jordi Cruijff voor een moeilijke keuze komen te staan.

Ideale opvolger van Godts?

Bij een vertrek van Godts moet Cruijff spoedig op zoek naar een geschikte opvolger. Makkelijk is dat niet, want de Belg beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten voor de Eredivisie. Toch zou het niet gek zijn als Ajax in dat geval uitkomt bij oud-Ajacied Lang, een aanvaller die net als Godts over de nodige individuele kwaliteiten beschikt. Beide spelers zoeken graag hun directe tegenstander op, kunnen vanaf de linkerflank naar binnen trekken en zijn in staat om vanuit het niets iets te creëren.

Daarnaast heeft Lang zich al ruimschoots bewezen in de Eredivisie en kent hij Ajax en de Nederlandse competitie goed. Veel aanpassingstijd heeft hij daardoor niet nodig. Ideaal voor Ajax, dat vanaf de eerste speelronde mee wil doen om de landstitel.

Obstakels

Toch is een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA allesbehalve eenvoudig. Het grootste probleem zit in de voorwaarden die Napoli aan een vertrek van Lang stelt. De Italianen staan open voor een verhuur, maar willen volgens Voetbal International wel een optie tot koop in de overeenkomst opnemen die bij bepaalde prestaties automatisch wordt omgezet in een verplichting tot koop. Naar verwachting is daar dan een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro mee gemoeid.

Voor Ajax is dat een gigantische investering. Zelfs wanneer Godts voor een fors bedrag wordt verkocht, betekent dat niet automatisch dat de Amsterdammers vervolgens 25 miljoen euro kunnen of willen investeren in één vervanger. Daar komt het salaris van Lang nog bovenop. De aanvaller zou bij Napoli ongeveer drie miljoen euro per jaar verdienen, waardoor Ajax ook op dat vlak flink in de buidel zou moeten tasten.

Vind jij dat Ajax Noa Lang moet terughalen als vervanger voor Mika Godts?

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1243 stemmen
Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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Gusa
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Gusa
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Lijkt me qua persoonlijkheid absoluut niet passen in de visie van zowel Cruijff als Míchel. Focus op het team, niet op het individu.

Ronnie B
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Ronnie B
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@Gusa, mocht Godts vertrekken voor zo'n 60 miljoen, wat denk je dan van Justin Kluivert (27 jaar) als vervanger, kan ook nog op meerdere posities dan alleen linksbuiten, transfer van denk ik rond de 30 miljoen.

Gusa
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Gusa
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@Ronnie B Ja, zou een aanwinst zijn, maar vraag me heel erg af of dat wel haalbaar is. Ik geloof dat hij ook een stapje omhoog kan maken in de Premier League. Kan me voorstellen dat hij het te vroeg vindt om terug te keren naar Nederland.

martienis
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Niet doen te duur en erg lastige gast die vaak gebleseerd is

Martine
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Elke speler van naam die vrijkomt wordt gelijk door de media, met hun ietwat geringe denkvermogen vwb de gevolgen, aan Ajax gekoppeld. Denk dat we dadelijk een Nederlandse Chelsea hebben

Kramer
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Ik hoop hem echt niet terug te zien

JesseNL
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Ik hoop dat jordi zn verstand gebruikt en dit niet gaat doen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
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1.265 Reacties
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Gusa
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Lijkt me qua persoonlijkheid absoluut niet passen in de visie van zowel Cruijff als Míchel. Focus op het team, niet op het individu.

Ronnie B
44 Reacties
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26 Likes
Ronnie B
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@Gusa, mocht Godts vertrekken voor zo'n 60 miljoen, wat denk je dan van Justin Kluivert (27 jaar) als vervanger, kan ook nog op meerdere posities dan alleen linksbuiten, transfer van denk ik rond de 30 miljoen.

Gusa
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6.723 Likes
Gusa
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@Ronnie B Ja, zou een aanwinst zijn, maar vraag me heel erg af of dat wel haalbaar is. Ik geloof dat hij ook een stapje omhoog kan maken in de Premier League. Kan me voorstellen dat hij het te vroeg vindt om terug te keren naar Nederland.

martienis
130 Reacties
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martienis
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Niet doen te duur en erg lastige gast die vaak gebleseerd is

Martine
341 Reacties
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984 Likes
Martine
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Elke speler van naam die vrijkomt wordt gelijk door de media, met hun ietwat geringe denkvermogen vwb de gevolgen, aan Ajax gekoppeld. Denk dat we dadelijk een Nederlandse Chelsea hebben

Kramer
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Ik hoop hem echt niet terug te zien

JesseNL
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Ik hoop dat jordi zn verstand gebruikt en dit niet gaat doen.

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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ADO
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AZ
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Ajax
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Cambuur
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