Ronald de Boer is bijzonder enthousiast over de aanstaande komst van naar Ajax. De voormalig Ajacied denkt dat technisch directeur Jordi Cruijff met de Duitse doelman een absolute topspeler naar Amsterdam haalt.

Na weken van onderhandelen heeft Ajax met FC Barcelona een akkoord bereikt over de komst van Ter Stegen. De verwachting is dat de Duitse doelman op korte termijn medisch wordt gekeurd in Amsterdam, waarna hij zijn huurcontract zal ondertekenen. Met Ter Stegen haalt Ajax een absolute topper in huis, zo stelt Ronald de Boer in gesprek met SPORT.

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"Ik ken Ter Stegen heel goed, omdat ik Barcelona constant volg. Hij was de beste doelman ter wereld vóór zijn blessure, daarna kreeg hij wat problemen en zakte zijn niveau een beetje. Maar ik denk dat hij nog steeds tot grote dingen in staat is", verwacht de oud-speler van FC Barcelona.

Ter Stegen past bij Ajax

De Boer is te spreken over de kwaliteiten die de Duitse goalie met zich meebrengt. "Hij is een zeer goede doelman en zijn stijl past bij de manier van spelen van Ajax en de ideeën van de trainer. Hij kan een grote bijdrage leveren aan het team, vooral vanwege zijn ervaring en de rust die hij aan de bal brengt. Ik hoop gewoon dat hij fit blijft, want dan zullen we weer fantastische dingen van hem zien."

De Boer vervolgt: "Ik denk dat Jordi Cruijff de zaak heel zorgvuldig heeft bestudeerd, vooral wat betreft zijn vermogen om weer fit te worden en ervoor te zorgen dat de blessure hem in de toekomst geen problemen zou opleveren. Als hij groen licht heeft gegeven, is dat omdat hij overtuigd is."