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Bewondering om Ajax-transfer: 'De beste ter wereld'

1 augustus 2026, 16:52
Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Ronald de Boer is bijzonder enthousiast over de aanstaande komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax. De voormalig Ajacied denkt dat technisch directeur Jordi Cruijff met de Duitse doelman een absolute topspeler naar Amsterdam haalt.

Na weken van onderhandelen heeft Ajax met FC Barcelona een akkoord bereikt over de komst van Ter Stegen. De verwachting is dat de Duitse doelman op korte termijn medisch wordt gekeurd in Amsterdam, waarna hij zijn huurcontract zal ondertekenen. Met Ter Stegen haalt Ajax een absolute topper in huis, zo stelt Ronald de Boer in gesprek met SPORT.

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"Ik ken Ter Stegen heel goed, omdat ik Barcelona constant volg. Hij was de beste doelman ter wereld vóór zijn blessure, daarna kreeg hij wat problemen en zakte zijn niveau een beetje. Maar ik denk dat hij nog steeds tot grote dingen in staat is", verwacht de oud-speler van FC Barcelona.

Ter Stegen past bij Ajax

De Boer is te spreken over de kwaliteiten die de Duitse goalie met zich meebrengt. "Hij is een zeer goede doelman en zijn stijl past bij de manier van spelen van Ajax en de ideeën van de trainer. Hij kan een grote bijdrage leveren aan het team, vooral vanwege zijn ervaring en de rust die hij aan de bal brengt. Ik hoop gewoon dat hij fit blijft, want dan zullen we weer fantastische dingen van hem zien."

De Boer vervolgt: "Ik denk dat Jordi Cruijff de zaak heel zorgvuldig heeft bestudeerd, vooral wat betreft zijn vermogen om weer fit te worden en ervoor te zorgen dat de blessure hem in de toekomst geen problemen zou opleveren. Als hij groen licht heeft gegeven, is dat omdat hij overtuigd is."

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dilima1966
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dilima1966
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Ronald de boer kan veel denken maar er zijn al 6 weken verder en steeds uitstellen ik had er al een dikke streep onder gezet met ter Stegen

JesseNL
20 Reacties
245 Dagen lid
18 Likes
JesseNL
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Laten we maar afwachten ronald de boer kan wel van alles zeggen, maar er is nog niks getekend ik wil het echt pas beseffen als die getekend heeft.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.880 Reacties
1.146 Dagen lid
18.383 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ronald de boer kan veel denken maar er zijn al 6 weken verder en steeds uitstellen ik had er al een dikke streep onder gezet met ter Stegen

JesseNL
20 Reacties
245 Dagen lid
18 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we maar afwachten ronald de boer kan wel van alles zeggen, maar er is nog niks getekend ik wil het echt pas beseffen als die getekend heeft.

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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